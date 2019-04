La actriz de Una semana nada más se sinceró en una nota con LAM tras su separación del ex Combate, luego de cinco años juntos.

El proceso de separación entre Flor Vigna (24) y Nicolás Occhiato (26) se va materializando cada vez con más firmeza, pese a las dificultades que les presenta a los jóvenes que compartieron sus últimos cinco años de vida.

Dolida por la decisión que tomó el conductor, a Flor le costó asimilar la soledad al punto que "somatizó" con un brote en su rostro: “Me impactó un poco la noticia, yo lo pude comprender, pero mi cuerpo no y lo sacó por la cara”.

En una nota con Los Ángeles de la Mañana, la actriz de Una semana nada más se refirió a los rumores de terceros en discordia cuando el periodista Santiago Riva Roy comentó la versión de affaire entre Occhiato y la bailarina Belén Pouchan, ex de Nazareno Casero. “Él puede estar con quien quiera. Yo tengo mi parte superada, como que lo entiendo súper racional. Después está la parte emocional, y por favor, ojos que no ven... corazón que no siente”, aseguró entre risas un tanto incómoda.

Acto seguido, Flor Vigna reflexionó sobre la libertad que conlleva la flamante soltería de Nicolás Occhiato: “Él más que nada necesita estar solo, no es que se va a ir a piratear por todos lados. Pero si él quiere, igual lo podría hacer. Está hablado y todo”, concluyó con franqueza.