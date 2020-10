Flor Vigna reveló que sufrió un vínculo tóxico en su pasado: "Perdí mucho tiempo gracias a esa persona"

Muy entusiasmada por haberse animado a formar parte de MasterChef Celebrity (Telefe), el programa de cocina que está a punto de desembarcar en la TV, Flor Vigna le agradeció a sus seguidores y a sus colegas por sus palabras de aliento.

Hablándole directamente a la cámara frontal de su celular, también reveló que una ¿expareja?, con quien no la pasó nada bien, se acercó en señal de buena onda y la felicitó. "Hubo una persona que, hace mucho tiempo, me dijo que yo no había nacido para eso... Que me dedicara a otras cosas... Perdí mucho tiempo gracias a esas personas...", empezó contando.

Y agregó que ayer apareció para decirle algo "copado". "Yo también pude decirle lo que me había pasado con su comentario... Me pidió perdón y fue como 'WOOO, vale la pena perder la vergüenza...'. Hay que animarse".

Antes de cerrar, les dejó a sus seguidores un valioso mensaje: "Si alguno está con vergüenza y por algo no se anima, le recomiendo que sea su mejor versión... A sacarlo para afuera, aunque no estés en esa versión de expectativa, súper allá arriba. Porque, a veces, esas son exigencias soretes que nos frustran porque siempre nos faltan 5 para el peso y nunca llegás. El valor de permitirte compartir un aprendizaje, error, estado, etapa y ciclo no tan perfecto es más hermoso que la perfección".

¡La que sabe, sabe!