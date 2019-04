Luego de 5 años de amor, Flor Vigna (24) transita el duelo de su separación de Nico Occhiato (26), conductor que le pidió poner en pausa la relación y con quien esta semana fue fotografiada charlando en un restaurante.

"Estamos separados y no lo contábamos porque queríamos vivirlo nosotros. Fueron 5 años y Nico necesita esto. Yo no, pero porque yo por mí quiero convivir, todo. Pero a partir de su decisión aprendí una bocha. Lo sigo queriendo mucho. Lo entiendo", le dijo la actriz de la comedia teatral Una semana nada más a Intrusos, revelando detalles de la ruptura.

"Somos hermanos en muchos puntos y entiendo que eso desencante. Por ahí, de repente, en vez de ser Flor era Florencio". G-plus

Con los rumores de una tercera en discordia resonando, Vigna comentó: "No sospecho que es por una tercera en discordia. Ustedes dijeron que estaba con una famosa. Y él me dijo 'te juro que no salí con ninguna famosa'... Entonces, hablamos para aclarar esos malos entendidos. Nico es la mejor persona que vi en mi vida".

Entrando en los motivos que condujeron al final, Flor expresó: "Con Nico está todo bien. Al ser 5 años, nosotros casi convivíamos, nos veíamos todos los días, y uno sin querer se empieza a asfixiar. Es maduro tomarnos este tiempo. Yo empecé a salir a los 19 años con él. Nico tenía 20. Nos perdimos un montón de cosas, ganamos otras". Y cerró la nota con un ejemplo gráfico de la situación: "Somos hermanos en muchos puntos y entiendo que eso desencante. Por ahí, de repente, en vez de ser Flor era Florencio".