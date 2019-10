Flor Vigna reveló el motivo de su separación de Mati Napp: "Teníamos formas diferentes de hacer cosas en pareja"

Tras una desmentida de Flor Vigna sobre un rumor de crisis que ella misma había generado, Mati Napp decidió sincerarse sobre su verdadera situación sentimental y contar en las redes que su relación con la participante del Súper Bailando había llegado a su fin.

Y si bien el coreógrafo aún no quiso expresarse en los medios sobre el quiebre de este vínculo, Flor rompió el silencio y habló por primera vez de lo que pasó con Napp, a quien conoció en el certamen de baile de ShowMatch.

"Nuestras rispideces tenían que ver con que yo venía con una idea (a los ensayos del Bailando) y Mati con otra. También teníamos formas diferentes… no de amar, pero de hacer cosas en pareja. Tenemos muchas diferencias de opiniones". G-plus

"La verdad es que (lo de la separación) nos pasó hace una semana. Yo lo sigo queriendo un montón (a Mati) y por ahora estamos laburando muy bien así, separados. Vamos a ser libres. No nos vamos a esclavizar si un día nos pasa algo y estamos caminando de la mano, o si no queremos estar juntos", remarcó Flor en Hay que ver.

Luego, indagada sobre si es difícil ver al profesional todos los días en los ensayos, Vigna señaló: "Lo complicado fue tomar la decisión. Decir 'hay mucho cariño de por medio, ¿nos vamos a separar?'. Y después dijimos 'sí, porque si está trayendo rispideces y fastidios, vamos a ir a un lado más profesional y tal vez más frío'. Y nos ayudó y estamos laburando muy bien en este momento tan exigente del Súper Bailando".

"Mati era feliz antes de conocerme a mí, no es que tiene que ser feliz sí o sí conmigo. Él puede intentar serlo conmigo, y si hay muchas diferencias, lo intentamos. Lo intentamos dos veces, tres, cuatro. Y de repente es 'no nos vamos a obligar a ser iguales'". G-plus

Además, la entrevistada reveló que estaba junto a su ex en el instante en el que él decidió anunciar la separación en Twitter: "Estábamos juntos en ese momento porque teníamos que hablar. A mí, en su momento, me habían preguntado y no estaba lista todavía como para contarlo, entonces dije que no estábamos separados. Y después hablamos y creímos que lo mejor era ser transparentes por si nos veían raros".

"Nunca fuimos novios por decisión de los dos. Y lo mejor es que no tengo el corazón con agujeritos, y eso es gracias al gran hombre que es Mati", continuó. Y ante la pregunta de si los problemas pudieron deberse a unos posibles celos de él, Flor contó: "No, nuestras rispideces tenían que ver con otras cosas. Por ahí yo venía con una idea (a los ensayos del Bailando) y él con otra. También teníamos formas diferentes… no de amar, pero de hacer cosas en pareja. Tenemos muchas diferencias de opiniones".

"Puede ser que en algún momento nos vean de vuelta con Mati, no lo sé… o puede ser que no nos vean más. No me quiero atar a nada". G-plus

Y agregó: "Esto era una constante elección de nosotros, no nos podíamos obligar a elegirnos. Es decir, Mati era feliz antes de conocerme a mí, no es que tiene que ser feliz sí o sí conmigo. Él puede intentar serlo conmigo, y si hay muchas diferencias, lo intentamos. Lo intentamos dos veces, tres, cuatro. Y de repente es 'no nos vamos a obligar a ser iguales'. Si yo quiero ‘esto’ y vos querés ‘eso’, es mejor ser libres en ese sentido también".

"Puede ser que en algún momento nos vean de vuelta con Mati, no lo sé… o puede ser que no nos vean más. No me quiero atar a nada. Pero estoy contenta de que pudimos hacerlo bien, no bajo un sufrimiento o una discusión horrible. Está bueno que podemos venir a laburar bien", cerró Florencia, sin cerrarle la puertas a una reconciliación en el futuro.