Flor Vigna reveló cómo fue su encuentro con Laurita Fernández tras su pelea: "Coincidimos en un evento y nos saludamos bien"

Una tremenda discusión enfrentó a Flor Vigna con Laurita Fernández en diciembre de 2018 en el Bailando, en momentos en que la por entonces jurado de ShowMatch estaba en pareja con Nicolás Cabré, y la cantante protagonizaba Mi Hermano es un Clon como novia de ficción del artista.

A tres años de ese tenso momento en que Flor debió bajar una foto con Nico porque se dijo que Laurita estaba celosa, Vigna habló de su relación con Fernández: "Me la volví a cruzar hace poco en un evento y nos saludamos bien".

"Nunca llegamos a grandes charlas profundas. Me parece que somos muy diferentes", continuó Flor en Los Ángeles de la Mañana.

"Lo padecí mucho. Porque todo el tiempo nos estamos curando de una sociedad patriarcal y se hablaba de dos minas que peleaban por un chabón. Era un garrón". G-plus

Aunque luego elogió a Laurita: "También me parece que es una mina que amerita hablar muy bien de ella desde lo talentoso y profesional. En lo personal no la pude conocer mucho".

En cuanto el explosivo choque en vivo con Fernández y los problemas personales con Cabré, Vigna recordó: "Yo lo sufrí mucho porque era mi primer protagónico. Es muy difícil competir contra ustedes porque había muchos programas hablando de nosotros tres, y yo quería que hablen de la tira. Lo padecí mucho".

"Porque todo el tiempo nos estamos curando de una sociedad patriarcal y se hablaba de dos minas que peleaban por un chabón. Era un garrón", aseguró.

En medio de la tribuna del Bailando, y luego de que estallara el rumor de romance con Nicolás Cabré a raíz del posteo de una foto de prensa de la Mi Hermano es un Clon en donde estaban en una situación íntima, Flor le explicó a Marcelo Tinelli: "Nunca fui al camarín de Nico Cabré y nunca me llevó a ningún lado en auto"

"Nunca se lo vi, ni sé de qué color es. Él sabe que no es así, al igual que toda la gente del elenco. El tiempo sabrá que no es así. Nuestra relación es laboral. Al principio fue así y sigue siendo así. Tratamos de hacer lo mejor posible por la novela y nos está yendo bien. Queremos hacer un bueno trabajo. Con Laura no hablamos pero somos dos mujeres muy inteligentes, así que si hay que hablarlo lo haremos bien y seguiremos con nuestro laburo", aseguró con angustia en ese momento Flor.

A su turno, Laurita replicó: "Respeto todo lo que hablaron recién. Yo hablé todo con mi pareja en privado y me hubiese encantado que quedara de esa manera. Celebro el trabajo de todos. No es un tema que me divierta pero te quiero saludar y celebro todo lo lindo que se te está dando".

Flor a Laurita: "Te puedo decir que estoy para hablar fuera de cámara y, si no querés, podés hablar con cualquiera del elenco porque todos sabemos la verdad". G-plus

El recordado cara a cara de Flor Vigna y Laurita Fernández en 2018

Flor Vigna: -Era mi novio el que estaba quedando mal. Somos muy seguros de la pareja, como seguramente ustedes también. Ustedes habrán hablado de esto y Cabré te habrá dicho: "Nunca entró a mi camarín ni hizo nada".

Laurita: -Es un tema que no voy a exponer. Si dije algo es porque lo hablé con él y me contó otra cosa. Está todo más que bien y para mí queda ahí.

Flor: -Te puedo decir que estoy para hablar fuera de cámara y, si no querés, podés hablar con cualquiera del elenco porque todos sabemos la verdad. Ojalá que pase el verano y te vayas a Carlos Paz con la obra y todo y cuando nos reencontramos me digas: "La verdad que me dejé llevar por voces que no tenían nada que ver y no pasó nada". Sé que el tiempo me va a dar la razón porque no pasó nada. Si lo querés saber aquí y ahora lo podemos hablar.

Laurita a Flor: "Si hablé algo fue con mi pareja. Para mí el tema murió ahí. A ninguna nos copó que se expusiera. Por mi parte está terminado. No lo quería dejar pasar por alto porque celebro que vengas y se descontracture esto". G-plus

Laurita: -No tengo que hablar con nadie. Si hablé algo fue con mi pareja. Para mí el tema murió ahí. A ninguna nos copó que se expusiera. Por mi parte está terminado. No lo quería dejar pasar por alto porque celebro que vengas y se descontracture esto.

Flor: -Está buenísimo que demos por terminado el tema y si tenemos que hablar algo lo hablaremos. Creo que en este momento el medio nos está dando el lugar para ser el ejemplo, no solo como artistas, sino como comunicadores, y está bueno que hablemos bien dos mujeres y que no se arme un circo y un malentendido. Así podemos aclarar que vos estás enamorado de él y él está enamorado de vos.

Laurita: -Prefiero no hablar de las cosas privadas.