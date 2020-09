Flor Vigna y el motivo por el que no pueden separarse con Nico Occhiato: "Hay cosas en las que solo él me puede ayudar y yo a él"

Después de muchos rumores, Flor Vigna confirmó que retomó de una manera muy libre su relación con Nico Occhiato y reveló las causas por las que no pueden vivir separados. En su visita al ciclo PH, Podemos Hablar la actriz explicó que la relación entre ambos va mucho más allá de lo físico y que se consideran "los mejores amigos el uno del otro”.

Desde hace meses se especula con que la pareja, que se había separado a inicios de 2019 después de cinco años juntos, se había reconciliado hasta que la actriz se animó a reconocerlo este sábado frente a Marcelo Polino y Andy Kusnetzoff. “Con Nico sí nos estamos viendo ahora y obviamente también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos. Pasa algo con Nico porque que en un momento quisimos decir ‘si no somos novios no somos nada’; y nos extrañamos mucho. Realmente, nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”, explicó la joven.

Asimismo, Vigna explicó que el vínculo de ambos no se puede sintetizar en una relación romántica, algo que quedó manifiesto cuando ambos decidieron dar un paso al costado porque se sentían 'incompatibles'. “Y, ahora que se puede, nos vemos de vez en cuando. Pero no estamos en una relación", agregó, mientras Polino consultaba si eso los convertía en 'amigos con derechos'.

“Tratamos de seguir el famoso ‘fluir’. A mí no me sale tener una mente tan liberal, pero sí es cierto que en este momento yo estoy soltera y soy muy alegre cada vez que salgo con él. Realmente por ahí nos juntamos y no termina en la cama. O sea: a veces sí y a veces no... Todo bien con que termine en la cama, pero le gana todo lo otro a eso”, explicó Flor, que aspira a que si la relación no funciona pueda seguir siendo amiga de Nico.

“De última, si tengo algún novio que se venga a comer con nosotros. (...) Pero es como que cada vez que nos intentamos separar por el hecho de que... ¡no podemos!”, dijo. “Hay cosas en las que solamente él me puede ayudar y otras en las que solo lo puedo ayudar yo a él”, concluyó.