Flor Vigna y Luciano Castro compartieron un video de sus apasionados besos: "Momento único"

Luciano Castro (46) y Flor Vigna (27) viven su romance de forma pasional y no tienen dramas en compartir imágenes de sus momentos más románticos. Ahora, la pareja publicó en su redes sociales un video de beso y abrazo de novela que se dieron con el sol del atardecer como paisaje soñado durante sus vacaciones en Mar del Plata.

Flor publicó el video del beso apasionado junto a un fragmento de Suelto, el tema en el que la cantante colaboró con Miss Bolivia: " Ah, y que la vida me perdone las veces que no la viví (¿Y cómo es?). Y las que me perdí de perrear hasta el fondo".

Enamoradísimo, Luciano Castro describió como un "momento único" su chape con Flor Vigna, y la publicación generó una avalancha de me gusta y comentarios positivos.

Más sobre este tema Flor Vigna mostró el nuevo look rubio de Luciano Castro en un romántico posteo y Sabrina Rojas comentó: "Buena"

FLOR VIGNA, FELIZ POR SU SU VIDEOCLIP CON LUCIANO CASTRO

A mediados de noviembre, en medio de la adrenalina y ansiedad por compartir con sus seguidores su primer tema tras lanzarse como cantante y cumplir uno de los sueños en el que invirtió todos sus ahorros y depositó toda su energía, Flor Vigna presentó su primera canción llamada Uy!

El videoclip, que realizó junto a su novio, Luciano Castro, se ve imágenes de ellos juntos realizando distintas poses en medio de una vía de tren.

Más sobre este tema La emoción de Flor Vigna tras su debut como cantante: "Todavía no lo puedo creer"

Por su parte, Luciano lució su trabajada figura con un llamativo outfit colorido y se divirtió en una escena en la que juega con muñecas mientras está en una bañadera llena de agua.

“Ya salió Uy! Mira el videoclip completo en el link de mi bio. ¡Qué emoción! Gracias a cada uno de los que sumó para que esto hoy sea real”, escribió Vigna, orgullosa del producto final, en su cuenta personal de Instagram. Y su muro se llenó de halagos de personalidades del medio y de sus fans.