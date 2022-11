Flor Vigna habló tras que su mamá se quebrara en llanto en el lanzamiento de su nuevo tema

La mamá de Flor Vigna se quebró en llanto en pleno escenario por el lanzamiento de Sabor a ti, el nuevo y pegadizo tema que estaría dedicado a Luciano Castro, y la cantante emocionó ante Ciudad al referirse a la reacción de Viviana Pereyra, su madre.

"Mi mamá es la que más me vio llorar a mí, entonces, ahora ella lloró arriba del escenario cuando me vio cumplir el sueño. Eso me mata de amor", se sinceró la artista.

Conmovida, luego Flor Vigna blanqueó: "Lo que más me emociona, y por lo que se está haciendo viral el video, es por la emoción de mi mamá, que es la que me banca con esto desde que nací".

Más sobre este tema Flor Vigna se animó a un radical cambio de look: se tiñó el cabello de colorado fuego y se hizo rulos

FLOR VIGNA EXPLICÓ POR QUÉ TANTA SENSIBILIDAD POR EL LANZAMIENTO DE SU TEMA

"Pero, sobre todo, estamos pasando momentos como más difíciles y es la que me re banca para que yo siga y siga autogestionando todo esto de la música, produciéndolo", arrancó Flor Vigna.

"Es un momento muy importante, venimos laburando hace tres años con esto de la música. Con esta canción íbamos a salir en marzo, y por distintas cuestiones que pasaron, de bajas y altas, cuestiones familiares que prefiero guardármelas para mí", continuó.

"Se tuvo que posponer, y recién estamos pudiendo sacarlo en noviembre. Por eso también mi mamá se emociona tanto", cerró Flor Vigna en exclusivo para Ciudad Magazine.