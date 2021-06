Flor Vigna habló sobre la posibilidad de cruzarse con Mati Napp en La Academia: "Cuando uno cierra las cosas bien no se abren más"

Flor Vigna habló de Mati Napp y fue contundente respecto a qué pasaría si se lo cruza en La Academia. En diálogo con La Previa de la Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine), la bailarina dejó en claro que ese capítulo de su vida quedó bien cerrado pero dejó dudas con respecto a Nicolás Occhiato.

“No Mati no me saludó por mi cumple, pero yo tampoco le mandé en el suyo. Sé que fue el tres de febrero pero todo bien, cerramos ahí bien. Está recontra cerrado. Quedó todo muy bien, cuando uno cierra las cosas bien no se abren nunca más. Él está perfecto con su pareja y yo estoy perfecta con mi soledad”, expresó la bailarina.

Vigna también contó cómo quedó todo con Occhiato después de ponerle fin a su relación en marzo del corriente año y reveló que recibió un mensaje por su cumpleaños: “Estamos re bien con Nico, entendimos que es nuestro fin de ciclo y como era mi cumple me mandó un mensajito. Pero nada más”.

Finalmente, tras ser consultada sobre una posible reconciliación con Nicolás, Flor Vigna explicitó que no volvería con él en este momento pero dejó las puertas abiertas hacia un futuro. “Esa puerta como ya la abrí tanto ahora la dejamos cerrada. Pasa que uno después se contradice acá con los años. Yo calculo que no, por un largo tiempo no”, dijo.