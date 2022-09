Flor Vigna, a corazón abierto tras cantar en la previa del show de Mau y Ricky: "Lloré de la emoción cuando me invitaron"

Flor Vigna cantó en la previa del show de Mau y Ricky en el Luna Park el último sábado y en diálogo con Ciudad habló a corazón abierto de la noche mágica que vivió.

La cantante le confesó que gracias a la generosidad de los hermanos Montaner y a su esfuerzo musical logró cumplir uno de sus grandes sueños.

“La verdad es que fue hermoso, para mí es como un sueño. Yo tengo un cartelito en mi cuarto que lo hice manualmente que es una foto del Luna Park y una mía”, contó la bailarina.

"No los conocíamos a Mau y Ricky, ellos nos dieron la posibilidad. Fueron muy generosos y un amor, así que estoy totalmente agradecida". G-plus

Flor hizo referencia entonces a lo importante de la perseverancia para cumplir sus metas: “Me vía ahí todos los días hace como un año cuando me iba a dormir, cuando me despertaba”.

“Pedía que por favor suceda, además de trabajar mucho mucho, y cuando nos invitaron fue llorar de emoción porque es una gran oportunidad”, dijo emocionada la artista al respecto.

Sobre su vínculo con Mau y Ricky, reveló que antes no habían tratado personalmente: “No los conocíamos, ellos nos dieron la posibilidad por lo que está pasando con nuestra música y todo”.

“Fueron muy generosos y un amor, así que estoy totalmente agradecida a esos dos talentosos”, cerró Vigna haciendo hincapié en la buena fe que tuvieron los músicos en invitarla a formar parte.

LUCIANO CASTRO Y SU HIJA ESPERANZA, ENTRE EL PÚBLICO DEL ESTADIO

Luciano Castro y su hija, Esperanza, se encontraban sentados entre el público en las primeras filas como fieles espectadores del show que dio Flor Vigna en el Luna Park.

El actor, amable con cada persona que se le acercaba a pedirle una foto, se mostró más enamorado que nunca y emocionado de ver a su novia en tal escenario.

“Luchito siempre me acompaña a todos lados y Espe también quiere ser cantante cuando sea grande, siempre hablamos de esto”, le confió la cantante a Ciudad.

"Espe también quiere ser cantante cuando sea grande, siempre hablamos de esto, hacemos vestuarios de shows juntas. Vino al show y para mí fue muy importante". G-plus

Flor habló de gran sueño que la une la hija Castro y Sabrina Rojas: “Con Espe hacemos vestuarios de shows juntas, jugamos a ser cantantes y bailarinas”.

“Vino al show y para mí fue muy importante y muy hermoso porque son mi familia”, finalizó a este portal con un broche de oro especial, su amor por su pareja y sus hijos.