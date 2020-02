Flor Vigna confesó su pacto con Nico Occhiato como "amigos con derechos": "Puedo perderme en el camino"

Las imágenes de Flor Vigna y Nico Occhiato juntos parecían anunciar una nueva reconciliación de la expareja, sin embargo ambos negaron su vuelta y en la revista Gente ella dio detalles íntimos de la “relación free” con el ganador del Súper Bailando.

Flor contó cómo hoy la fidelidad ya no es un tema en su vínculo: “Durante cinco años fuimos los novios más seguros. Jamás hubo 'un celo' entre nosotros. Y no voy a caretearla: al principio me costó pilotear la situación. Pero los dos sabemos que en cualquier momento alguna persona puede cruzarse en nuestras vidas. 'Ok, tengamos esa libertad que me pedís, pero puedo perderme en el camino…'”, contó, entre risas.

"Al principio me costó pilotear la situación. Pero los dos sabemos que en cualquier momento alguna persona puede cruzarse en nuestras vidas. 'Ok, tengamos esa libertad que me pedís, pero puedo perderme en el camino'". G-plus

“Al menos yo estoy súper abierta al amor. Algunos meses atrás estaba más que dispuesta a que un hombre se enamorase brutalmente de mí. Que se desespere por mí. Que hiciera locuras de amor. Blanquearlo con ganas y salir a comer juntos una milanesa por ahí sin tanto que explicar. Es por eso que aclaro: ¡No hay reconciliación! Las expectativas de los medios lastiman e incomodan. Nosotros no le damos más vuelta al tema, es un ‘te quiero ahora, en este momento que estamos compartiendo’”, aseveró Flor Vigna, sobre el lazo que hoy la une a Nico Occhiato.