Una noche electrizante se vivió en el Súper Bailando cuando Florencia de la Ve, acompañada por su bailarín Gabo Usandivaras, tuvieron un fuerte encontronazo con Pampita y Florencia Peña, luego de que Carolina asegurara que la capocómica necesitaba un partenaire “más macho” y la actriz le bajara el pulgar a la actuación.

Molesta, Flor de la Ve cuestionó a las jurados. “Cada vez que salgo de acá me preguntan ‘¿qué pasa con Florencia y Pampita?’. Yo siempre digo ‘nada’ y cada vez que salgo de la pista me preguntan lo mismo. Yo creo que nada, pero todas las galas es lo mismo”, aseguró, después de un duro intercambio. Y Flor Peña no se quedó callada: “Estamos entrando a un terreno que ‘no ha lugar’. No es desde el prejuicio y no voy a permitir que esto quede como que nosotras somos dos prejuiciosas y menos con la elección sexual. ¡A mi no me gustó lo que vi de baile! No tiene que ver con el estereotipo ni con el prejuicio ni con nada”.

Pampita: "Decís ‘muestran la hilacha’. Hacete cargo si estás sugiriendo que hay un pensamiento extra más que el de corregir lo que no nos gustó". G-plus

“Así es el juego, vos viniste a ser juzgada, si no sentante vos acá”, agregó Peña, cansada de los cuestionamientos. “No me interesa estar sentada y segundo, sólo respondí a los que ustedes dijeron. ¿Tengo que estar muda?”, aseveró, pero casi inmediatamente se metió en una pelea con Pampita. “Acá con las opiniones muestran la hilacha”, arrojó, picante.

Pampita:- ¿Y cuál sería nuestra hilacha?

Flor de la Ve:- El pensamiento de cada uno.

P:- Sé más directa con lo que decís.

F:- Perdón, pero vos no sos mi mamá para decirme qué es lo que tengo que decir.

P:- Decís ‘muestran la hilacha’. Hacete cargo si estás sugiriendo que hay un pensamiento extra más que el de corregir lo que no nos gustó.

El intercambio de palabras no cesó. “¿Acá no dijeron que yo necesitaba un macho o yo me perdí un capítulo?”, insistió De la Ve, filosa mientras las jurados seguían defendiéndose, diciendo que sus devoluciones no eran prejuiciosas ni malintencionadas: "Lo dije desde el erotismo, no desde otro lugar", aclaró Pampita.