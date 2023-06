Flor de la Ve reveló el apodo que las actrices le habían puesto a Juan Darthés antes de haber sido denunciado.

Luego de que Juan Darthés fuera absuelto por la justicia de Brasil en la causa que Thelma Fardin le inició por violación, Florencia de la Ve remarcó que siempre creyó en el testimonio de la artista y reveló el escalofriante apodo que las actrices le habían puesto al actor antes de haber sido denunciado.

"Una vez estaba en una gala solidaria con un grupo de actrices jóvenes. Muchas, eran más o menos cinco o seis. Yo las conocía de vista, pero nunca las había visto hasta ese momento en el que compartimos una mesa. Fue una noche bastante agradable", comenzó relatando Flor en Intrusos.

"En ese momento ellas se pusieron a hablar de diferentes situaciones que habían vivido en la ficción cuando todavía ni se hablaba de este tipo de cosas. Y nombraron a una persona que le decían de apodo ‘el violín’. Esta persona era Juan Darthés", aseguró la conductora, con firmeza.

FLOR DE LA VE CONTÓ QUE JUAN DARTHÉS SE "PROPASABA" EN LAS ESCENAS

Antes de cerrar, Flor reveló qué le decía este grupo de chicas en torno a cómo se comportaba Darthés en el trabajo.

“Contaban diferentes situaciones de besos y decían 'estuviste con fulano...'. Porque eran actrices muy populares, de primera línea, entonces eran todas de muchísimo trabajo. Y hablaban de ‘el violín, el violín, el violín’. Cuando les pregunté quién era, lo citaron a Juan Darthés... Le decían así porque siempre en las escenas, decían que se le iba la mano...".

"No lo denunciaron, pero ya se conocía. A mí no me consta, lo escuché de ellas, pero esto pasó antes de que salieran a la luz las denuncias. Si en un ámbito laboral una persona actúa de esa manera, qué podemos pensar o esperar”, concluyó, precisa.