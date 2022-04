Flor de la Ve, picante contra Camila Homs por ir a un evento en pleno escándalo: "Nena, ¿para qué vas si no querés hablar?"

La presencia de Camila Homs en un desfile, a horas de que se difundieran las fotos que confirmaban el romance de Rodrigo de Paul con TIni Stoessel, decepcionó a Flor de la Ve.

"Nena, para qué vas a ir si no querés hablar", chicaneó la conductora de Intrusos a la madre de Francesca (3) y Bautista de Paul (9 meses).

Entre indignada e irónica, Flor de la Ve había disparado al comienzo del programa contra Camila Homs: "La de De Paul no nos dijo nada. Fue la no nota de (Alejandro) Guati. Igual, yo no entiendo a la agencia de modelos… Nena, ¿para qué vas a ir si no querés hablar, si no tenés otro tema?".

FLOR DE LA VE ACONSEJÓ A CAMILA HOMS, LA EX DE RODRIGO DE PAUL

Pícara, Flor de la Ve analizó la coyuntura en que se encontraba Camila Homs, luego de que su ex, Rodrigo de Paul fuera fotografiado con Tini Stoessel en Ibiza.

"¡No te conocemos! Acaba de pasar esto, vos estás posteando", comenzó.

Después, Flor gritó a los cuatro vientos lo que en su opinión debería hacer Camila: "¡Tenés que aprovecharte!".

"No sabés lo que era. Como Mirtha Legrand (N del R: es la imagen principal de la marca que realizó el evento) el día antes del desfile, con todos los micrófonos", concluyó Flor de la Ve.