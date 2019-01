Flor de la Ve le "pasó factura" a Rial por no defenderla ante los agravios de Maradona: la respuesta de Jorge

Cansada de ser blanco de actos y dichos discriminatorios, Florencia de la Ve le dio un móvil a Jorge Rial para aclarar algunos tantos, tras la nota que le brindó Diego Maradona a Intrusos, en la que la atacó absurdamente por el lado de su sexualidad.

Durante los picante minutos que le dedicó a De la Ve, el exfutbolista la llamó "Florencio", molesto por el análisis que ella había hecho en Flor de Tarde, por Ciudad Magazine, sobre su acercamiento a Verónica Ojeda.

Lejos de dejarlo pasar y luego de hacer público su malestar con Rial por no frenar los dichos de Maradona, la actriz aprovechó el mano a mano con el periodista para pasarle factura.

"Me costó mucho enganchar el hilo de quién hablaba porque arrancó hablando de vos tratándote en masculino... Yo pensé que estaba hablando de política, de Florencio Randazzo", dijo Rial. G-plus

"Tenemos tan instalado esto del patriarcado, tenemos tan instalada esta cosa de violencia machista, que se lo sigue teniendo entre algodones. Porque yo te voy a decir la verdad, humildemente, yo hubiera deseado otro tipo de defensa el día que él estaba hablando. Porque sé lo que te hizo a vos, sé lo que dijo y no solamente a vos. Por mucho menos, a Flavio Mendoza lo sacaste del aire. Eso es lo que me pasó, por eso hablo de deconstrucción, tenemos que sacarnos estas cosas del patriarcado y luchar contra este tipo de violencia", dijo Florencia, mientras Rial la escuchaba con suma seriedad.

Luego, tras el incómodo momento, el conductor hizo su réplica: "Yo te quiero contestar sobre eso. Primero me costó mucho enganchar el hilo de quién hablaba porque arrancó hablando de vos tratándote en masculino y no sabía lo que había pasado, cinco minutos atrás, en tu programa. Yo pensé que estaba hablando de política, de Florencio Randazzo. ¿Viste que Diego sale para cualquier lado? Pero le dije: 'Vos sos más inteligente que esto, de meterte con la sexualidad de Florencia'. Además, creo que sos suficientemente grande e importante como para defenderte. Igual, quiero dejar en claro que me sorprendió el ataque a vos porque no lo entendí, no me hice el boludo".

"(Diego) es un tipo que es extremadamente violento con todas sus ex y con las mujeres... No podemos avalar sus dichos. Como comunicadores, nuestra responsabilidad es más que importante", agregó Flor. G-plus

Firme en su propia defensa, De la Ve escuchó a Rial y reforzó su crítica contra Maradona: "Al margen de que nosotros hubiéramos dicho una barbaridad, nada justifica el ataque a la sexualidad de ninguna persona… ¿Uno se puede sentir ofendido por algo que nosotros decimos? Sí, claramente, y está la Justicia para reaccionar. Pero no ir por un lugar bajo y meterse con la sexualidad. Eso lo hemos vivido durante años… Y si no me hubiera pasado esto a mí, lo tendríamos ahí, haciéndole un homenaje, a un tipo que es extremadamente violento con todas sus ex y con las mujeres. Naturalizamos la violencia. No podemos seguir avalando sus dichos desde la televisión. Como comunicadores, nuestra responsabilidad es más que importante".