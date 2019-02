Flor de la Ve, muy cerca de sumarse al Súper Bailando 2019: "La propuesta me tomó por sorpresa y me interesa"

Mientras la lista de convocados para estar en el Súper Bailando 2019 sigue creciendo, hay figuras que ya reconocen que la idea de pisar la pista les interesa. Una de ellas fue Flor de la Ve, quien reveló estar en negociaciones con el Chato Prada.

"Sí, tuve la propuesta. Empezamos a hablar con El Chato hace como un mes y me sorprendió. Si me preguntaban, no tenía pensado este año. Estaba enfocada en Bien Argentino, el lanzamiento de la nueva temporada de Flor de Tarde (ciclo de Ciudad Magazine) y me iba a tomar unas vacaciones. Pero empecé a pensar que son 30 años de ShowMatch, con todo lo que eso significa, un programa que atravesó la historia de nuestra sociedad y cambió muchísimo desde lo que fue el comienzo hasta lo que se vio el año pasado", contó Flor en su programa.

"Desde ese lado, me parece interesante la convocatoria hacia mi persona, porque estoy muchísimo más empoderada. Me parece que es interesante desde la militancia para el programa, porque me coloca en otro lugar. Eso es lo que más me seduce", agregó.

Por último, Flor habló de la posibilidad de estar en la pista junto a Gabo Usandivaras: "Me llevo muy bien con Gabo, lo adoro y aprendí a conocerlo en esta temporada. Salimos y nos frecuentamos bastante y nos vemos en la playa. Me encanta bailar con él en el escenario y ya se lo había dicho. Es un bailarín extremadamente virtuoso y me encantaría bailar con él".

¿Aceptará?