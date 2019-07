El martes por la noche se vivió una gala tensa en el Súper Bailando ya que luego de la performance de Flor de la Ve y Gabo Usandivaras, la pareja de participantes se cruzó fuerte con Pampita y Florencia Peña.

Todo comenzó con la devolución de Pampita, quien aseguró: “Me faltó el rol de Gabo de machote. Siento que él repite un poco el registro y para mí, a Flor le hace falta un compañero para darle a ella la posibilidad de esa pareja hot y sensual. Lo estoy extrañando, necesito que Flor tenga al lado el rol de macho para que ella sea la mina diosa, bomba”.

Y Peña agregó: “Entiendo lo de Pampita que dice ‘¿cuándo Flor va a cubrir un rol distinto donde no se unifique con Gabo?’ Los quiero ver bailar más. Siento que hay mucha pasarela y caminata, pero pueden bailar más”.

De la Ve: "Según las jurades necesito un MACHO para lograr erotismo en mi pareja #elPatriarcadosevacaer" G-plus

Indignada, De la Ve respondió: “Creo que están esperado algo de mí que no puedo dar. Llegué hasta acá. Si esperan más baile, yo me voy ya. Me encanta venir pero doy todo. No puedo bailar más, por más que quisiera. Tengo mis limitaciones (…) Quizás es una elección estar con una persona que no sea un musculoso. Es la diversidad misma, es no tener prejuicio y que hoy todo es todo. Gabo es un machote para mí. Siento prejuicio”.

Luego de ver el programa al aire, ya que las emisiones de esta semana fueron grabadas, la conductora de Flor de Tarde twitteó contra las juradas: “Según las jurades necesito un MACHO para lograr erotismo en mi pareja #elPatriarcadosevacaer”.

Peña: "¿De quién hablas @Flordelav? Yo solo te expliqué con mucho respeto lo que creo que pueden mejorar. Lamento que te haya molestado tanto mi devolución como para llevarla al terreno de la homofobia" G-plus

Al leerla, Peña salió al cruce con un fuerte mensaje: “¿De quién hablas @Flordelav? Yo solo te expliqué con mucho respeto lo que creo que pueden mejorar. No te hablé jamás de otra cosa que no sea el baile. Lamento que te haya molestado tanto mi devolución como para llevarla al terreno de la homofobia”.

Además, la actriz expresó: “Estoy tratando de entender cuál fue mi supuesto comentario MACHISTA, HOMOFÓBICO y DISCRIMINADOR. Hablé con mucho respeto sobre el “baile”. Es un juego en el que yo cumplo el rol de jurado. Hice una crítica sobre lo que vi en la pista. Me parece que esa pareja puede dar más. Eso fue todo”.