Flor de la Ve fulminó a Gran Hermano por no contarle la verdad a Thiago: "Lo de los protocolos es sarasa"

La indignación de Florencia de la Ve por el violento ataque del padre de Thiago Medina a sus hermanos, por el que Julio Medina quedó detenido, despertó la crítica también a Gran Hermano 2022 a raíz de una declaración de Santiago del Moro.

"¿Qué es activar el protocolo entonces? Nada, es sarasa", concluyó la conductora de Intrusos al abordar el episodio de violencia intrafamiliar de contra sus propios hijor la denuncia de la hermana mayor del jugador del reality.

En un primer momento, Flor de la Ve había planteado su desconcierto por la forma en que se trató el escándalo policial en la gala de eliminación de Gran Hermano 2022.

"A mí lo que me sorprendió de todo lo que sucedió fue que ayer en plena gala Santiago del Moro habla y dice 'ya están activados los protocolos'. ¿Qué es activar los protocolos?", interrogó.

"Porque después, seguido, cuando van a la casa Thiago Medina dice 'Feliz cumple a mi papá'. No se dijo nada (del caso)... No sé cómo se actúa en rigor..", cerró Flor de la Ve.

CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE GRAN HERMANO

La duda de Flor de la Ve sobre los protocolos de Gran Hermano 2022 fue resuelta por Maite Peñoñori.

"En realidad, el protocolo de Gran Hermano siempre se activa si hay una muerte de algún familiar, un allegado, algo de fuerza mayor que se le comunica al participante", expresó la panelista.

"En este caso decidieron no comunicárselo... Estuvieron hasta último momento qué decisión tomar y decidieron no comunicárselo porque si bien es grave, no es un fallecimiento", concluyó.

De ahí la reflexión de Flor: "¿Qué es activar el protocolo entonces? Nada, sarasa".

Aunque más allá de la crítica de Flor de la Ve a Gran Hermano 2022 por la supuesta vaguedad de los protocolos, lo cierto es que Santiago del Moro había manifestado que desde la producción estaban en contacto permanente con la familia de Thiago Medina.