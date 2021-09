Flor de la Ve, fuerte sobre la vida nocturna de Ricardo Fort: "Nadie lo dice, pero él era un gay muy elitista"

Este martes en A la tarde, Karina Mazzocco y su panel hablaron con Steven Gómez, uno de los mejores amigos de Ricardo Fort, que recordó algunas de las más divertidas anécdotas del empresario. Durante la charla, el invitado hizo referencia a las decenas de amigos que el papá de Martita y Felipe hizo en sus obras teatrales y en la TV, y Flor de la Ve le señaló que en los años previos a la fama, el empresario era “un gay muy elitista”.

“No es lo mismo amigos que conocidos, porque la que trabajaba en Fort Night Show era gente conocida o gente con la que él trabajaba. Pero los amigos del ´87, esos eran muy pocos. Pero aparte él era una persona, que nadie lo dice, un gay muy elitista”, aseguró la panelista, ante la sorpresa de Gómez. “Era un gay elitista. Era un gay que tenía a sus amigos que eran como un grupito que eran como Las divinas y Las populares”, agregó Flor de la Ve, en referencia a los bandos de chicas de la recordada tira Patito Feo.

“Eran Las divinas. Eran todos chicos lindos, de buen cuerpo. Eso era. No era tan abierto, tan amiguero. Era eso y nadie lo dice. Me acuerdo que (en la disco) Búnker había un escalafón que era así: había unas escaleras y las maricas más top se ponían arriba”, reveló Flor de la Ve. “Yo pasaba por ahí, era muy chica, pero estaban ahí todos los lindos, y él pertenecía a esa elite de los gays. Tenía un grupo muy chiquito él, no era tan abierto”, reiteró la panelista.