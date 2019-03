El 1° de marzo, Florencia de la Ve (44) y Pablo Goycochea (51) renovaron sus votos matrimoniales, escoltados por sus hijos, Isabella y Paul (7), en Mar del Plata.

Con el corazón repleto de amor, la capocómica compartió postales de ese momento en sus redes sociales, en las que se ven los pequeños, formando parte de la emotiva ceremonia.

Sin embargo, Flor le dio un móvil a Intrusos, en el que explicó por qué no expone prácticamente a sus hijos en las redes sociales o en otros medios de comunicación.

"Hacía mucho que no los veíamos en fotos", comentó Jorge Rial, dándole pie a la profunda fundamentación de la artista: "Cuando hay menores, hay que tener mucho cuidado... Como padre cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, uno puede decidir, uno va aprendiendo. A mí me pasaba, cuando eran bebés, que tenía ganas de mostrarlos, tenía ganas de compartir con todo el mundo mi felicidad, pero a medida que fueron creciendo me di cuenta del poder que tiene esto y lo importante que es la privacidad. Y lo invasivo que son ciertas cosas. ¿Yo los voy a sumergir en eso? Ellos van a la escuela... Hay muchas cosas para tener en cuenta. Pero cada uno puede hacer o que quiera".

"Una cosa es cuando crezcan y ellos tomen su decisión. Llevarlos a una vida de exposición, sin que ellos la hayan decidido... No quiero cargar con ese reclamo como madre". G-plus

Conforme a la relación tomada en conjunto con su marido, Flor agregó: "Una cosa es cuando crezcan y que ellos tomen su decisión, de lo que quieran hacer. Llevarlos a una vida de exposición, sin que ellos la hayan decidido, no quiero cargar con ese reclamo como madre, el día de mañana".

Antes de concluir el tema, De la Ve contó una pícara anécdota vinculada al comportamiento de su hijo y el hecho de tener una mamá famosa: "En el colegio, por lo general los padres se dedican a otra cosa, y para ellos es bastante fuerte que todo el mundo te conozca, te salude. Pero se van acostumbrando, porque desde que nacieron lo hacen. Paul, cuando yo entro a un lugar y estoy con lentes, dice: 'Mi mamá es Florencia de la Ve. Tiene lentes, pero es Florencia de la Ve'".