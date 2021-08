Flor de la Ve, dura con Alberto Fernández tras su explicación sobre el cumpleaños de su pareja en pandemia: "Culpar a Fabiola es lamentable"

Este fin de semana, el Presidente Alberto Fernández intentó explicar cómo ocurrió una fiesta de cumpleaños en la Quinta presidencial de Olivos en el momento más duro del aislamiento de 2020 y deslindó sus responsabilidades al señalar como responsable a su pareja, Fabiola Yañez. Esto le valió al mandatario severas críticas de artistas, políticos y periodistas, y Flor de la Ve se plegó a esta movida, al opinar que la actitud del titular del Poder Ejecutivo fue “lamentable”.

“Me parece que el Presidente se equivocó, completamente. Leía las declaraciones de él y pensaba: ¿un presidente no puede pedir disculpas? ¿No puede decir ‘me equivoqué’ simplemente?”, dijo Flor de la Ve en A la tarde. “Yo estaba mirando azorada. No podía entender lo que estaba viendo. Igual tampoco entiendo dónde está la sororidad. No comprendo eso, porque la verdad es que una cosa no quita la otra”, agregó la actriz, en referencia a las colegas que apelaron a los colectivos feministas a condenar estas declaraciones.

“La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo que él no tenga la autocrítica de decir ‘me equivoqué, pasó esto’. Y después eso de culpar a Fabiola como lo hizo, que la verdad que es lamentable”, señaló Flor de la Ve sobre los dichos de Alberto Fernández. “Pero además me parece que luego aparecieron muchas personas a hacer leña del árbol caído, que está bien porque es una persona que se equivocó, pero me parece que hubo muchas mujeres que hablaron y no se proclamaron sobre otras cosas que fueron graves también”, concluyó.