Flor de la Ve cumplió años, sus hijos la sorprendieron en vivo e Isabella le quitó su sillón: "Soy tu reemplazante"

Una sorpresa muy especial recibió Flor de la Ve (47) cuando unos minutos antes del final de la emisión del miércoles de Intrusos su marido, Pablo Goycochea, y sus hijos, Isabella (10) y Paul (10) entraron en el estudio para celebrar el cumpleaños de la animadora.

“¡Ay, no puedo creer que te convencieron!”, lanzó la animadora al ver a su esposo, mientras sus mellizos se mostraban divertidos frente a cámara y la hija de la conductora parece que quiere seguir sus pasos.

“¡Miren cómo se acomodó! ¡Qué bien!”, lanzó, al ver a su nena sentada en su silla. “Soy tu reemplazo”, bromeó Isabella, entre risas, mientras abrazaba a su perrito que tampoco quiso perderse la celebración.

"Esto es una bendición. Lo más importante que tengo es a mi familia. Que me vengan a acompañar, que estén conmigo". G-plus

LA FELICIDAD DE FLOR DE LA VE POR LA VISITA DE SU FAMILIA EN EL PISO DE INTRUSOS

“Soy muy feliz trabajando acá. No puedo creer el presente maravilloso que tengo”, aseguró, rodeada de sus hijos y su marido, como de sus compañeros del ciclo de América.

Más sobre este tema Flor de la Ve le dedicó a su marido conmovedores posteos por su aniversario: "Te amo más que el primer día que te conocí"

“No puedo estar más agradecida. Esto es una bendición. Lo más importante que tengo es a mi familia. Que me vengan a acompañar, que estén conmigo”, afirmó, mientras destacaba el rol de Pablo.

Más sobre este tema Flor de la Ve contó cómo consolidó la relación con las hijas de Pablo Goycochea: "Nunca quise ocupar el lugar de su mamá"

“Siempre me apuntaló. Es un compañerazo que siempre me hizo sentir confianza cuando no la sentía. Por eso lo sigo eligiendo”, destacó, mientras el la miraba con orgullo y besaba a sus hijos diciendo que “son la luz de mi vida”. ¡Muy lindo!