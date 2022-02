Flor de la Ve cuestionó al Kun Agüero: "Sorprende que alguien que nació en la pobreza piense como rico"

La columna de opinión de Florencia de la Ve en Página 12 fue al hueso contra Kun Agüero, a cuento de una controversia sobre el pago de impuestos.

"Al Kun no lo conozco. Sé que es un gran deportista y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico", escribió la conductora de Intrusos.

De entrada, Flor de la Ve había titulado su artículo como "El debate que desató el Kun Agüero: Impuesto al egoísmo".

POR QUÉ FLOR DE LA VE APUNTÓ CONTRA EL KUN AGÜERO

El palito de Flor al Kun se dio a cuento de una queja del exdelantero de Barcelona: “Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual te cobran… Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran, si vos ya pagás los impuestos? Pero vos estás generando plata, si vos generás plata, está bien, pagás".

"Pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo", había razonado el padre de Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona.

Por eso, en su reflexión sobre la política fiscal, Florencia de la Ve había destacado la mirada del Kun Agüero: "Es interesante la cuestión, querido Kun. Incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen".