Flor de la Ve contó su charla íntima con Camila Homs sobre De Paul: "No se esperaba lo del noviazgo de Tini"

La separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs entró en una etapa de negociaciones, luego de que el abogado de la flamante modelo dijera que demandarán al futbolista por una suma millonaria, y en este marco, Flor de la Ve contó qué impresión se llevó al hablar con ella.

La conductora de Intrusos contó que charló con Camila sobre su separación y contó que “de ese tema no quiso hablar mucho” “No estaba contenta con ese acuerdo que estaban por lograr, como que no era justo”, dijo Florencia, y agregó que para ella “se separó en enero”.

“Ella considera que la separación fue en el mes de enero. Entonces le pregunté qué pensaba de todo lo que estaba sucediendo y la verdad es que noté una mujer que está muy lastimada”, advirtió De la Ve.

FLOR DE LA VE HABLÓ SOBRE LOS SENTIMIENTOS DE CAMILA HOMS TRAS SU SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

“Yo le hablaba de las cifras que están trascendiendo y ella me dijo ‘la verdad, no me interesa, no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos, a mi bebé, que no tiene un año todavía’. Ella no se esperaba esta situación, no se esperaba este desenlace, todo lo que le tocó atravesar y de qué manera”, explicó la conductora.

“¿O sea que no se esperaba lo de Tini?”, quiso saber Maite Peñoñori. “No, justamente todo lo que sucedió. Ella tiene una familia en Europa, acaba de ser mamá, y todo lo que después sucedió la tomó desprevenida”, respondió Florencia.

“El acuerdo se cayó por lo material”, le recordó Mauricio D´Alessandro. “Si, pero ese no es un detalle menor pero lo que vi ayer es una mujer muy lastimada por lo que pasó, y por la forma. El tiempo va a poner todo en su lugar”, adelantó Flor de la Ve sobre la demanda de Camila Homs.