Flor de la Ve apuntó contra Lourdes Sánchez por el homenaje de Fede Bal: "¿Por qué todo lo elige ella?"

Un homenaje a Elvis Presley que no gustó, un gran escándalo de Fede Bal con los jurados y un bajísimo puntaje fueron parte de una escandalosa gala del Súper Bailando. Ahora Florencia de la Ve en Flor de tarde (Ciudad Magazine, lunes a viernes 13 hs) cargó en Lourdes Sánchez una gran parte de la responsabilidad por los resultados.

“Acá hay algo que no es menor. ¿Quién eligió el homenaje?”, empezó diciendo la conductora. “Lourdes porque ama a Elvis Presley”, respondió Daniel Gómez Rinaldi. “Cuando fue el tema de los duelos. ¿Quién eligió los temas?”, siguió preguntando, para recibir nuevamente el nombre de la “angelita”.

"Son un equipo de tres. ¿Por qué todo lo elige Lourdes? Ella dijo que quería bailar Elvis, que lo soñó y no se qué. No me parece menor. Es distinto que todos pensemos una idea, a que todos vayamos en conjunto". G-plus

“Son un equipo de tres. ¿Por qué todo lo elige ella? Ella dijo que quería bailar Elvis, que lo soñó y no se qué. No me parece menor. Es distinto que todos pensemos una idea, a que todos vayamos en conjunto”, criticó Florencia. “Me llamó la atención cuando Fede dijo que el personaje lo había elegido Lourdes y que él la banque, pero son ideas de ella”, puntualizó. ¿Se vendrá la respuesta de Lourdes Sánchez?