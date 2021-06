Flor Peña quebró en llanto al recordar la filtración de su video íntimo: "Me sentí absolutamente denigrada"

El caso de Paula Sánchez Frega marcará un importante precedente en la Justicia argentina. La joven riojana llevó a juicio a su exnovio, un conocido tatuador llamado Patricio Poli, por filtrar videos de ambos teniendo relaciones sexuales, con el fin de ejercer sobre la víctima una "pornovenganza".

Este jueves, el periodista Paulo Kablan reveló detalles en Flor de Equipo del histórico proceder de la Justicia, al informar que el tatuador podría ser condenado a 5 años en presión, si el fallo se pone firme.

Movilizada por lo que vivió la joven riojana y emocionada por los cambios establecidos en el Código Penal, respecto a la perspectiva de género, Florencia Peña no contuvo las lágrimas al recordar lo que sufrió cuando se filtraron videos suyos teniendo sexo con su entonces marido, Mariano Otero, en 2013.

"Me genera mucha emoción porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido íntimo. No fue una pornovengaza, fue un hackeo. Yo no sentí lo que creo que hoy pueden sentir algunas mujeres, que es una mirada distinta sobre eso. Yo me sentí absolutamente acusada, absolutamente denigrada como mujer, y sentí que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad", comenzó diciendo la actriz y conductora, visiblemente afectada.

Dejando correr sus lágrimas, Flor continuó: "Yo todavía estoy con cinco juicios, esperando una resolución, pero te escuchaba Paulo (Kablan) y reviví cosas que a mí me hicieron mucho daño, y a mí familia también. Pero el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que con este tipo de delitos podemos sentirnos resguardadas, en un punto, porque esto es para siempre. Yo lo vivo todos los días de mi vida, cuando alguien me pone el video en las redes y tengo que renunciar links".

Poniendo su dolorosa vivencia como experiencia, Peña agregó: "La sociedad se vuelve muy hostil con una mujer cuando se filtran cuestiones muy privadas. Y no es solo lo que ella pudo haber vivido con los letrados, sino lo que significa para el entorno de una mujer que vos estés expuesta íntimamente con cosas que vos no decidiste mostrar. Es muy doloroso. Este fallo es muy importante y lo digo como víctima".

Movilizada por traer el presente la violación a su intimidad, y la de su entonces marido, Florencia Peña concluyó, esperanzada con los avances en la Justicia: "En mi caso, yo nunca supe quién me había hackeado, pero lo importante es que se considere un delito y que vos no sos culpable por haberte grabado, o haberte sacado fotos íntimas, porque nadie tiene derecho a filtrar ninguna de esas imágenes si no das tu consentimiento".