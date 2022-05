Flor Peña hizo una pícara pregunta tras la noche de amor de China Suárez y Rusherking en un hotel: "¿Qué llevaba él en la bolsa?"

A una semana de que LAM mostrara a la China Suárez y a Rusherking saliendo de un hotel porteño caminando, luego de pasar la noche juntos y de que una grúa se llevara sus autos, Flor Peña analizó las imágenes en La put… ama y lanzó una pícara humorada.

"Para mí la incógnita más grande es, porque ellos son dos adultos, que hagan lo que quieran, es qué llevaba en la bolsa Rusherking cuando salieron del telo. ¡Tanta bolsa!", disparó la conductora, sin contener la risa, al ver al cantante con una enorme bolsa.

Sumándose al debate, Diego Ramos opinó de la pareja y reveló que él vivió una experiencia similar a la de la China y Rusherking, muchos años atrás. "Yo estoy a favor, los dos son dos bombones y se llevan divinos. Y me acordé que, hace 20 años, a mí me pasó lo mismo en la misma vereda. En Callao me llevaron el auto", contó el actor y panelista.

FUERTE TWEET DE CHINA SUÁREZ TRAS BLANQUEAR SU ROMANCE CON RUSHERKING

Luego de que Rusherking le declarara su amor sin vueltas a la China Suárez en TV, ella subió la primera foto romántica con su novio a Instagram.

Sabiendo del rebote de sus acciones, y ante una ola de cuestionamientos a su vida privada, la China no lo dejó pasar y landó un picante tweet al respecto.

"Vivan como quieran. Les van a romper las pelotas igual", sentenció la actriz, sin que la mirada de terceros afecte su gran momento sentimental.