Flor Peña y el escándalo por las fotos prohibidas de Luciano Castro: "Siempre la culpa recae en nosotros"

La semana pasada una serie de fotos íntimas de Luciano Castro totalmente desnudo se viralizaron por WhatsApp y llegaron a las redes sociales, generando un verdadero escándalo.

En ese momento, Florencia Peña, quien en 2012 también sufrió la violación a su intimidad al filtrarse un video íntimo junto a su por entonces marido Mariano Otero, salió a defenderlo vía Twitter.

“Necesitamos que la Justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos. El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún. Sigo esperando justicia con mis 5 causas. Pero lo más importante es entender que no somos culpables, somos victimas”, escribió enojada en la red social.

Nosotros a la Mañana fue en busca de la palabra de Peña, quien no dudó cuando le preguntaron si se sentía identificada con lo que vivía Castro: “Sí, yo me siento identificada cuando a alguien se le filtra una imagen o un video porque lo viví en carne propia y el afuera se pone muy hostil, nos hace de alguna manera culpables de esa situación”.

"La culpa siempre recae en nosotros: ‘jodete por filmarte o sacarte fotos’. ¡No! Es parte de nuestra privacidad, nosotros también tenemos derecho" G-plus

“Nosotros tenemos derecho, porque está avalado por la Constitución, a tener privacidad. En mi caso particular era un video que había filmado con mi exmarido, que en ese momento era mi marido, y estaba en mi teléfono, no se lo habíamos compartido a nadie. Nos hackearon, nunca entendimos cómo se filtró el video. Pero más allá de esa situación particular, cualquier situación que tenga que ver con imágenes privadas tiene que estar penado por la ley publicarlo”, agregó, contundente.

Flor también apuntó al rol de los medios en este tipo de casos: “Desde los medios es importante que se pueda entender esto. Cuando no es con consentimiento, es un delito publicarlo. Y deberíamos entender que eso está mal y no culparnos a nosotros por haberlo hecho, porque la culpa siempre recae en nosotros: ‘Jodete por filmarte o sacarte fotos’. ¡No! Es parte de nuestra privacidad, nosotros también tenemos derecho”.

Al ser consultada sobre por qué pensaba que Sabrina Rojas, esposa de Luciano, fue quien salió a explicar la situación y no el galán, Flor expresó: “Bueno, pero Luciano es fóbico a los medios. Me parece que Sabrina sabe explicar mejor. Me parece que es una mujer muy inteligente y le puso el cuerpo. En mi caso, me decían siempre por qué mi exmarido no salía hablar y él no tenía por qué salir a hablar; yo me la podía bancar sola. En este caso, Sabrina es muy inteligente y salió a bancar al marido. Luciano es más cabrón. Me parece bien porque las parejas también son equipos”.