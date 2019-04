Lo vive como una revancha. Tras vivir una montaña rusa de sensaciones, según ella misma declaró, Florencia Peña espera ansiosa su segundo año consecutivo en la silla de jurado, en este caso del Súper Bailando 2019, con la expectativa de estar al frente de los participantes con mucha más soltura que el año pasado.

Indagada sobre cómo se prepara para ocupar su silla cerca de Carolina Ardohain, la actriz se diferenció de la modelo: "Yo soy de pelear por lo mío, pero en cámara no lo sé hacer. Hay algo de la pelea mediática que yo no tengo y que tampoco quiero tener. Pero Pampita sí la tiene más aceitada, ella es más... Bueno, son más años los que lleva sentada en esa silla, ¿no?", expresó en un móvil para Hay que ver, programa de El Nueve.

Flor Peña: "¿Si me gusta Pampita como personaje? Me parece que ella supo construir algo interesante. Igual somos muy distintas y eso es atractivo. Ella es como mucho más aplicada y yo soy más latina, visceral y eufórica". G-plus

Luego, indagada por cómo cree que se va llevar con su colego, remarcó: "A Pampita no la conozco, no trabajé nunca con ella. ¡Tengo ganas de conocerla! Obviamente la veo, me la he cruzado, pero no tuve oportunidad de conocerla en otro espacio, así que vamos a ver cómo nos llevamos. Yo creo que bien".

"¿Si me gusta como personaje? Me parece que ella supo construir algo interesante. Igual somos muy distintas y eso es atractivo. Ella es como mucho más aplicada y yo soy más latina, visceral y eufórica", cerró.

¿Cómo se llevarán Flor Peña y Pampita en el jurado del Súper Bailando?

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!