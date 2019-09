Flor Jazmín Peña reveló los mensajes que cruzó con Leti Siciliani luego de que la piropeara en TV: "Le puse que buena onda"

El 10 de septiembre, Leticia Siciliani (27) le puso fin al misterio que sembró en el Súper Bailando 2019, cuando fue a acompañar a su hermana Griselda y le preguntaron si le gustaba alguna bailarina del certamen. Ese día, la actriz dijo que le interesaba una chica, pero no dio el nombre. Luego visitó Pampita Online y confesó que la mujer que le gustaba era Florencia Jazmín Peña (25), la bailarina de Nico Occhiato (26). "La que me gusta es Flor. De las bailarinas es la más linda. Es muy linda y graciosa”, asumió Leti, poniéndose colorada, pero yendo al frente.

"Yo le escribí. Le puse que 'buena onda'. Hay una realidad, nos cruzamos, tenemos gente en común y yo soy de esas personas que está bien con todo el mundo". G-plus

Ni lenta ni perezosa, Flor Jazmín se hizo eco del piropo que le dedicó Siciliani en TV y avanzó por privado. "Yo le escribí. Le puse que 'buena onda'. Hay una realidad, nos cruzamos, tenemos gente en común y yo soy de esas personas que está bien con todo el mundo. Entonces le puse, 'che, Leti, justo me dijeron (lo tuyo) en el programa...’. Porque yo medio que la mandé al muere, porque dije que se tiró para atrás. Y le pregunté si estaba todo bien", contó Peña en Siempre Show, programa de Ciudad Magazine, minutos previos a tener un cara a cara con la actriz en ShowMatch.

Interesados en el tema, le preguntaron a Flor qué le respondió Leti, y ella contestó: "Que está todo más que bien, que se estalló de la risa. Pero la charla se disolvió ahí porque ella entró a terapia y yo entraba a un ensayo. No la he vuelto a mensajear".

Oficiando de celestinos, Tomás Dente quiso saber si a Flor le gusta Siciliani físicamente. Ante esa consulta, la bailarina remarcó los aspectos que la atraen de la actriz. "No la conozco. Yo soy cero superficial. No me fijo en eso. La vi en el programa y me estallé con lo que vi en el programa, en la previa de Gri. Tiene una personalidad muy fuerte y eso es lo que uno primero ve cuando habla de Leti. Además de que es muy mandada. También me gustó su sentido del humor… A mí, si me gusta alguien, me tiene que gustar la personalidad. Una cara bonita la puedo ver por Instagram", dijo la bailarina de Occhiato. Sin embargo, luego le puso pimienta a sus comentarios, al dejar entrever que Leticia arrugó cuando ella avanzó por mensajes: "Siento que tiró la piedra y se intimidó".

Nueva en el show de Marcelo Tinelli y con el coqueteo con la actriz creciendo, a Peña le preguntaron si le daría un beso a Leticia si se lo pide el conductor, y se negó con simpatía: "No, ¡ni loca! Vos sabés lo que hay que laburar para un beso mío. Bailar un lento, sí. Pero un lento lo bailo con Conce (la abuela de Occhiato)".