Floppy Tesouro y Natalie Weber dispararon contra Cinthia Fernández tras ser tratadas de "mantenidas"

Luego de las fuertes declaraciones de Cinthia Fernández, en la que disparó filosos dardos a las panelistas de Incorrectas, Floppy Tesouro y Natalie Weber recogieron el guante y respondieron sin filtro en vivo.

Todo comenzó cuando Moria Casán le contó a sus 'vayainas' que Cinthia las había tratado de mantenidas. Ante esto, las chicas reaccionaron con aplausos y la mujer de Mauro Zárate fue la primera en tomar la palabra: “Tiene razón y me encantó. ¿Cuál es el problema? Volví a trabajar porque quise. Fui mantenida durante 9 años, me encantó, me dediqué a mi familia, viví en Europa y la pasé bárbaro. Y ahora tuve ganas de volver a trabajar y volví. No por necesidad, sino porque quise", sentenció, tajante.

A su turno, la esposa de Rodrigo Fernández Prieto agregó: "Tengo un marido que tiene un gran poder adquisitivo, pero eso no quiere decir que yo no tenga lo mío. Estoy acá, trabajando con Moria y con mis compañeras y me rompo el alma. Empezamos juntas, no sé si te acordarás de los desfiles y de todo lo que compartimos”.

"Creo que lo más feo de todo es ningunearse entre mujeres. Me parece que si somos mantenidas o no, eso queda afuera del trabajo. Es mi vida y la de Natalie, en todo caso. Y tenemos una familia digna y somos muy felices. Y de verdad te quiero ver feliz a vos, porque te lo merecés", cerró Floppy, contundente.