Flavio Mendoza le devolvió el "chiste" a Jimena Barón: “Si no mete gente en los recitales, ¿cómo va a ayudar al sueño de Mery del Cerro?”

El video de apoyo en Twitter de Flavio Mendoza a Mery del Cerro, en el que se mostró con su hijo Dionisio, obtuvo un chiste de Jimena Barón como respuesta, en la previa de la semifinal de Bailando 2018 que consagró a la actriz y cantante como finalista. Todo comenzó cuando Flavio compartió un video abrazado a su bebé y además escribió: "Tienen que ganar Bailando 2018 @mery_delcerro y @FacuMazzei. Votá meryfacu al 44644". Con ironía, Barón replicó rápida de reflejos: “Aguante Mirko”. Pero en ese momento el humor no le cayó bien al platinado, quien replicó: "Obvio, es un bebé hermoso Mirko. Qué raro que, siendo mamá, hagas esos comentarios".

AGUANTE MIRKO — Jimena Baron (@baronjimena) 18 de diciembre de 2018

Tras el enojo del coreógrafo, Jimena quiso bajarle el tono a la cuestión: "Parece que @flaviomendoza quiere generar polémica. Todos entendimos que fue un chiste". Sin embargo, el artista se mantuvo en su incómoda postura: "Con los hijos, no, querida. Ninguna polémica, yo no las necesito".

Obvio es un bb hermoso Mirko que raro que siendo mamá hagas esos comentarios .......... — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 19 de diciembre de 2018

Con los hijos no querida ninguna polémica yo no las necesito — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 19 de diciembre de 2018

Una vez que el voto catapultó a Barón a la final de ShowMatch, Mendoza felicitó a la cantante: "Hay que saber perder, felicidades @baronjimena”. Ocasión que Jimena aprovechó para intentar archivar su pelea con Flavio: "Gracias, bombonazo. Sos lo más, y tu hijo también. No seas ganso, fue un chiste. Lo cuido encantada cuando quieras y vos te vas de joda (De paso, @caiazza_mauro se va haciendo la idea)".

El chiste tiene límites , después no se quejen x lo que diga o Ponga x que es chiste ........... — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 19 de diciembre de 2018

Pero cuando la polémica parecía cosa del pasado, Flavio Mendoza reflexionó en Los Especialistas del Show sobre su cruce tuitero con Jimena Barón. Y fue picante: “Si bien fue un chiste, es poner al nene... Aguante Mirko". Y continuó: “No me parece, porque nuestros hijos, el de Marley, el mío y el de Luciana Salazar, son muy cuestionados todo el tiempo. Entonces, no me parece que una mamá haga eso. Yo también le dije a ella que aguante Lali Espósito. Porque como dice Susana Giménez, con el chiste me la mandaron a guardar toda la vida. El chiste, no. Los bebés no tienen nada que ver. Me afecta cuando tiene que ver con el nene. Con el nene, no. Decime trolo, mal teñido, que me depile las cejas. Conmigo, lo que quiera. No me voy a enojar, pero me parece que con los chicos no hay que meterse tanto. Y si ella pregona que es divina y santa, me parece que no es tan santa”.

Hay que saber perder felicidades @baronjimena 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) 19 de diciembre de 2018

Al final, Flavio Mendoza fue urticante contra Jimena Barón, quien prometió hacer un recital a beneficio de la gente del sueño que apadrinaba Mery del Cerro: “Si no mete gente en los recitales, ¿cómo va a ayudar al sueño de Mery del Cerro?”.

Sigue la polémica, nomás...