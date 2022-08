Firme respuesta de Cande Tinelli a una seguidora que opinó sobre su aspecto físico: "Me choca"

En medio de su alegría por haberse incorporado a Canta conmigo ahora, Candelaria Tinelli se cruzó en Instagram con un fuerte mensaje que le envió una persona.

“Tu cara rara o kilitos de más”, comentó una usuaria de Instagram al ver una foto de Cande. Al leer el comentario de su seguidora, la influencer reaccionó con firmeza.

"Subo ese mensaje porque me llegan varios así y lo quiero compartir con las personas que me siguen que tienen traumas con su físico y obsesiones alimenticias, anorexia, bulimia o algún tipo de trastorno, este tipo de comentarios, año 2022 no están buenos, no ayudan, comentar del cuerpo de otro es antiguo...".

"No se dice ‘estás gordo o flaco’, no se pregunta, no se toca el tema, es delicado para los que lo tuvimos, lo tienen o lo tendrán", dijo Cande, que sufrió problemas alimenticios, en una primera instancia.

CANDE TINELLI REMARCÓ LA IMPORTANCIA DE NO OPINAR SOBRE LOS CUERPOS AJENOS

"No está bueno mambear a la gente, no está bueno hablar de los cuerpos, a menos que haya un problema muy extremo de salud y haya que ayudar a esa persona, si no no hay que meterse con los cuerpos ajenos. Es algo que hay que cambiar y chipearse”,

"Tengo este trastorno hace años. A mí un comentario así me choca. Y me molesta que hoy día se sigan haciendo estos comentarios. Es antiguo falta que haya dinosaurios y listo. No da, no hay que meterse con los cuerpos ajenos, genera trastornos, enfermedades, depresión, posibles suicidios, estos comentarios no se hacen más”.

"Tengo este trastorno hace años. A mí un comentario así me choca". G-plus

"Cuando vomitaba mucho, tenía bulimia extrema, tenía la cara hinchada y me decían ‘estás más gorda’ y me generaba un trastorno más obsesivo, tengan cuidado con las palabras que dicen y piensen bien antes de mandar un mensaje así a una persona”.

"Genera cosas que no están buenas, piensen antes de mandar un mensaje de agresión, y ni con buena onda está bueno hablar de los cuerpos, no es divertido ni mucho menos", cerró Cande, a corazón abierto.