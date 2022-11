Firme reacción de Santiago del Moro tras los dichos de Rial sobre su conducción en Gran Hermano: "No estoy acá para explicar, después de tanto tiempo, quién soy"

Luego de las repercusiones que despertaron las fuertes críticas de Jorge Rial a Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano 2022 (reality que supo conducir varios años atrás), el actual presentador del programa de Telefe dijo lo suyo.

“Yo no estoy acá, después de tanto tiempo, para explicar quién soy. Esas cosas (por lo que dijo Rial) hay que preguntárselo a la persona que lo dice”, comenzó diciendo Santiago en una extensa nota que le dio a LAM.

Además, dio detalles de la conversación privada que tuvo con el periodista y otro colega: “La verdad es que yo hablé con Jorge en su momento y con Mariano Peluffo, que fueron dos conductores que se hicieron cargo de este programa, para saber un poco cómo era conducir Gran Hermano porque no es un programa más”.

"Yo no estoy acá, después de tanto tiempo, para explicar quién soy. Esas cosas (por lo que dijo Jorge Rial) hay que preguntárselo a la persona que lo dice". G-plus

“Gran Hermano es gigante por todo lo que te pasa como conductor, te atraviesa, te lleva puesto, te interpela todo tiempo. Pero la verdad es que no hay mucho más que eso. Yo no tengo nada para decir”, continuó.

Por otro lado, ante la consulta sobre si le molestaron las palabras de Jorge, Del Moro expresó, sin vueltas: “No, porque cualquiera puede tener una opinión mía y no me importa nada. Hace mucho que no me importa, o he trabajado mucho en mi vida, para que no me importe la mirada del otro. Tengo un programa número uno en la radio y, en este momento, número uno en la tele. Disfruto de eso y el resto, no me llega ni me importa. Pero no es por jugarla de relajado, simplemente no me importa”.

"Hace mucho que no me importa, o he trabajado mucho en mi vida, para que no me importe la mirada del otro. Tengo un programa número uno en la radio y, en este momento, número uno en la tele. Disfruto de eso y el resto, no me llega ni me importa". G-plus

“En un momento de tanto trabajo, te empezás a desprender de esas cosas. Siempre se agradece lo bueno y la buena onda, el resto pasa y no pasa nada. No es algo que a mí me modifique ni que pueda hacer nada”, cerró el entrevistado, contundente.

Más sobre este tema Sorpresiva crítica de Estefi Berardi a Santiago del Moro sobre su conducción en Gran Hermano: lo comparó con Jorge Rial

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE SANTIAGO DEL MORO, ACTUAL CONDUCTOR DE GRAN HERMANO 2022

Jorge Rial no dudó cuando opinó del rol de Santiago del Moro al frente de Gran Hermano 2022 en su ciclo radial Argenzuela (Radio 10).

Rial, que también fue conductor del reality, aseguró: “Es un chico raro. Qué se yo, no sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”.

“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas... parece un pibe... Y tiene como 50 años ya”, continuó.

JORGE RIAL: "SANTIAGO DEL MORO ES UN CHICO RARO. QUÉ SE YO, NO SIGUE A NADIE EN LAS REDES, CASI NO TIENE ACTIVIDAD EN LAS REDES. LLEGA SOBRE LA HORA A TODOS LADOS. TIENE UNA VIDA MUY ESPECIAL". G-plus

Y cerró, sin filtro: “ que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada. Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están exponiendo al pedo, que lo dejen para las galas”.