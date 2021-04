Firme postura de Pampita tras leer una declaración de Marina Calabró: "En este estado divino en el que estoy, todo me resbala"

En medio de todos los temas del día que tocaron en Pampita Online, Barby Franco sorprendió a Carolina Ardohain con una noticia que salió en Los Ángeles de la Mañana luego de que Marina Calabró diera un móvil en vivo.

“Te iba a mandar una foto que vi hoy a la mañana en un programa de aire, pero no tengo datos”, lanzó la panelista y pareja del abogado, Fernando Burlando, tras ser presentada por la top.

Fue entonces que en la pantalla mostraron una captura del ciclo de eltrece donde se ve a la periodista hablando y cuyo graph expresaba un textual suyo: “Pampita tiene que estar agradecida a Jorge Lanata y a mí”.

"La verdad es que yo no la conozco a Marina Calabró, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”. G-plus

Ante la consulta, Pampita respondió: “¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”.

"Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va". G-plus

“¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va”, cerró, sin filtro, tocando su pancita de embarazada mientras espera a su primera beba con Roberto García Moritán.

¿Clarito?