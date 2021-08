Firme postura de Pampita sobre cómo encara sus relaciones amorosas: "Yo no me voy a quemar con alguien si no hay una formalidad"

Luego de que Agustín “Cachete” Sierra y su bailarina de La Academia, Fiorella Giménez, hablaran de su relación sin títulos que ya incluyó una escapada romántica juntos, Carolina “Pampita” Ardohain sentó postura y se diferenció de los códigos que implementaron los jóvenes en su historia de amor.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito comenzó su devolución al equipo: “Se armó mucho debate mientras Fio decía cuándo se es novio y cuándo no”, comenzó diciendo el jurado del certamen.

Fue entonces que Pampita tomó la palabra: “Yo no te viajo a ningún lado si no estoy de novia, ¡no salgo ni a comer si no estoy de novia! Pero esta es una generación nueva, ellos se manejan distinto”, lanzó.

“No me voy a quemar con alguien si ya no hay una formalidad. Acá somos chapaditas a la antigua”, cerró la modelo, buscando la complicidad de su compañera –y pareja de Marcelo Tinelli- Guillermina Valdés.

