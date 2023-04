Firme postura de Morena Rial tras revelar que está nuevamente en pareja: "Por ahora, mi papá no lo va a conocer porque ya no mezclo"

En una profunda nota que Morena Rial brindó a LAM, en la que respondió todas las preguntas que le hizo el cronista, Santiago Sposato, la joven reveló los motivos por los que prefiere que su papá, Jorge, no conozca a su flamante pareja por el momento.

Así fue el ida y vuelta del notero con Morena:

Cronista: -¿Estás en pareja?

Morena: -Sí, estoy en pareja.

C: -¿Y bien?

M: -Sí, muy bien.

C: -¿Conviviendo?

M: -(Piensa) mmm, no voy a dar muchos detalles, todavía no.

C: -¿Tu papá ya lo conoce?

M: -No.

C: -¿Qué falta para que lo conozca?

M: -Por ahora, no lo va a conocer. Estamos bien. La relación es súper estable, pero ya no mezclo. Mi relación por un lado y mi papá, por otro. Ya está. En algún momento se dará, nos sentaremos a comer. Está todo bien. Mi relación con mi pareja es con mi pareja, y lo que tengo con mi papá es con mi papá.

PICANTE REACCIÓN DE MORENA RIAL ANTE LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE JORGE RIAL Y MARIANA BREY

Luego de que un pícaro intercambio de mensajes en redes despertara rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey, quienes trabajan juntos en Argenzuela (el programa que se transmite por C5N), Morena Rial opinó del tema y fue contundente con sus declaraciones.

En una nota que le hizo Juan Etchegoyen para Mitre Live, la hija del periodista sorprendió al opinar de Brey: “¿Esa no tenía marido?", lanzó la joven, sin filtro, dejando en claro que Mariana estaría ocupada.

“Sí, pero surgieron los rumores de romance con tu papá. ¿Te gustaría si surge algo?", siguió el periodista. Pero una vez más, More mantuvo su postura: "No, no la conozco y que haga lo que él quiera”.

“En realidad, yo vivo en otra provincia, estoy en otra etapa de mi vida. No me interesa ya lo que haga o con quien esté mi papá", cerró la entrevistada destacando su manera de manejarse ante las cuestiones sentimentales del presentador.