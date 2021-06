Firme postura de Ángel de Brito tras el fuerte cruce de Charlotte Caniggia con Pampita y Jimena Barón: "Pienso que no la maltrataron"

Viejas diferencias entre Charlotte Caniggia y Pampita explotaron con fuerza en La Academia, luego de los picantes posteos que hizo la participante por obtener una incómoda devolución del jurado, la semana que debutó en el show.

"Siempre me denigran y maltratan", disparó Charlotte en Instagram, incluyendo a Jimena Barón y a Hernán Piquín en su descargo. Ángel de Brito no estuvo en su debut porque estaba aislado por protocolo covid.

Con la polémica resonando en los pasillos de La Academia y en los medios, anoche, Pampita y Charlotte protagonizaron una feroz pelea en la que la jurado arremetió sin filtro, luego de que Caniggia asegurara que se sintió maltratada por ella.

"Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda. Por decir que no me gusta tu baile, no soy una irrespetuosa", le contestó Pampita.

"Yo pienso que no la maltrataron, pero también, cuando escuchaba toda la pelea entre ellas, no le admitían una, le redoblaban la apuesta". G-plus

Acto seguido, Jimena Barón tomó la palabra y se desligó de la acusación de maltrato, con contundencia: "Las palabras maltrato y denigrar, con las cosas que nos pasan a las mujeres, las guardaría. Mi intención es que nadie se sienta mal. Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Esta situación no me divierte para nada. Yo no te traté mal. Y decir que somos una mierda, no... ".

"Fue muy fuerte, pero cuando le preguntamos a Charlotte cuándo te faltaron el respeto no lo supo explicar, se comparó con cómo tratan a los otros participantes". G-plus

Analizando la tremenda escena en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, ajeno al conflicto, marcó su firme postura al respeto.

"Menos mal que estaba tranquilo y todo bien", comenzó diciendo el conductor, con ironía, al ver cómo Charlote se sacó chispas con Pampita y Jimena. Luego, profundizó su mirada sobre el tema: "Yo pienso que no la maltrataron, pero también, cuando escuchaba toda la pelea entre ellas, no le admitían una, le redoblaban la apuesta. Pampita le dijo de todo en la devolución, como a nunca a nadie. 'Es horrible, no servís para esto, es de jardín de infantes'. Y Jimena Barón la cagó a pedos. Era muy fuerte, pero cuando le preguntamos a Charlotte cuándo te faltaron el respeto no lo supo explicar, se comparó con cómo tratan a los otros participantes".