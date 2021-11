Firme opinión de Pampita sobre De Brito por el cero a Mario Guerci en La Academia: "Las veces que los puse yo, me salieron de adentro"

En medio de las repercusiones que generó el cero que puso Ángel de Brito en La Academia de ShowMatch tras ver el fallido final en la performance de Mario Guerci y Soledad Bayona, Pampita sentó postura y alentó la iniciativa de su compañero.

“Hacía mucho que no había ceros, ¿no? ¡Pero me encanta! ¡Amo los ceros en certamen! ¡Que vuelvan los ceros!”, opinó la jurada del certamen, dejando en claro su clara postura sobre la decisión de puntuar a los participantes con el peor puntaje.

“A veces, cuando uno siente que es para cero, es así y no se cuestiona. Yo, cuando puse cero, sentí adentro mío que era para un cero. En este certamen, el cero vale”, agregó Carolina Ardohain, contundente.

Por último, ante la misma consulta, Jimena Barón se despegó de la actitud del periodista: “Es mucho (ese puntaje). ¿El cero en la facultad no es cuando no vas? Un 1 mínimo (le tendría que haber puesto), ¿o no? No le gustó un caraj… a Ángel, él es así”.