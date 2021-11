Firme defensa de Ángel de Brito a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la salida de Evelyn von Brocke: "No creo para nada que la hayan maltratado"

La abrupta salida de Evelyn von Brocke de Intrusos motivó especulaciones sobre los motivos y Ángel de Brito decidió salir a respaldar a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los conductores actuales del ciclo: "Yo sinceramente, no creo para nada que Pallares o Lussich la hayan maltratado de Evelyn, ni al aire ni fuera del aire, porque los conozco a los dos".

"Les puedo criticar un montón de situaciones, pero no los veo para nada maltratadores. Me parece que algo que Evelyn usa como recurso cada vez que se va de un grupo, ya sea por decisión propia o de los otros", continuó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Minutos antes, habían pasado las declaraciones de Pilar Smith, amiga de Von Brocke, quien aseguró: "Evelyn no se sentía cómoda en ese lugar, se veía al aire. Lo he visto. Ella quería hablar y no la dejaban. Se sintió ninguneada. La cortaban, la corrían a un costado".

Y recordó la anterior salida de Evelyn de LAM: "De acá se fue por decisión propia, de allá (Intrusos) dice ella que fue por maltratos. El canal dice todo lo contrario. Hablé con alguien muy importante del canal, no hablé con nadie del programa, y me contaron un poco lo que había contado del cuadernito (con reproches anotados) y los celos (a las compañeras)".

Al final, Ángel de Brito resumió las razones supuesto enojo de Evelyn von Brocke: "Desde el canal le dijeron que el contrato se le vencía en diciembre y que no había renovación. Cuando un canal no te renueva es porque no te quiere en ningún programa. Ella fantaseaba que iba a estar en otro programa. Creo que ese es el enojo de ella y lo traslada al programa".

LA VERSIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE LA RENUNCIA DE EVELYN VON BROCKE

Mientras Ángel de Brito defendía a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de las acusaciones de maltrato de Evelyn von Brocke, Yanina Latorre enfatizó: "Ninguno de los dos son maltratadores".

Entonces, Yanina comentó que "en América te reubican siempre" en otros programas y luego precisó: "Cuando a ella le habían avisado que no le renovaban el contrato, cuando fue y pidió las vacaciones antes de la renovación, le dijeron directamente 'andate de vacaciones ya y no vuelvas más'. Y le adelantaron la salida".