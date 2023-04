La firme decisión de Sabrina Rojas tras la separación de Tucu López y sus días de relax en la playa

A una semana y media de confirmar su separación de Tucu López, Sabrina Rojas no solo hizo las valijas y voló a un destino paradisíaco para disfrutar del descanso, también dejó de seguir al locutor en Instagram.

El contundente gesto de la actriz, quien fue la encargada de tomar la decisión de separarse ante un explosivo rumor de infidelidad, dejó en evidencia que no está en sus planes la reconciliación, por la que sí apostaba Tucu López.

Concretado el accionar de Rojas, el locutor siguió los mismos pasos y también eliminó de su lista de seguidos a Sabrina. Aunque ninguno de los dos borró del muro las fotos de su apasionado y familiar año y medio de amor, hasta el momento.

Desde un destino playero aún sin revelar, Sabrina Rojas se reportó en su red, disfrutando del calor, en bikini, sumergida en aguas cristalinas y con una vista soñada.

SABRINA ROJAS SE SEPARÓ TRAS LA VERSIÓN DE INFIDELIDAD

La semana pasada, Sabrina Rojas se enteró de que Tucu López había ido a un boliche, en Córdoba, y que había estado muy cerca de una chica, llamada Damaris, y dio por terminada la pareja.

"¿El detonante fue el mensaje que le llegó a Sabrina sobre esta chica?", le preguntó Marcela Tauro a López en Intrusos.

Y él respondió: "Ese no fue el detonante. Obviamente que un rumor nunca está bueno en una pareja".

"Cuando una pareja se separa es porque viene afrontando situaciones que no están buenas, o no encontrándonos en algunas cosas… La separación es muy reciente", aclaró.

En ese marco, Tucu sostuvo no haber engañado a Sabrina Rojas: "Con ella (Damaris) charlé, como charlé con mucha gente en el boliche… No hay terceras en discordia, ni discordia".

Y finalizó la nota declarándole su amor a Rojas: "Yo estoy totalmente enamorado de Sabrina. Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio su familia, me la abrió de par en par y fui muy feliz durante todo este tiempo… Yo quiero reconciliarme".