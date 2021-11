La firme condición de China Suárez para dar su primera entrevista en Jujuy: "Me dijo que no le pregunte de su vida privada"

China Suárez viajó a la provincia argentina para rodar unas escenas de la película que comenzó a filmar en España y dialogó con un medio local, al que le dio una amable entrevista, previo a ponerles una firme condición.

En nota con Intrusos, Mamani dio detalles del mano a mano tan buscado con la actriz: "Una fuente nos avisó que la China Suárez estaba en Purmamarca, en la plaza. Averiguamos, nos dijeron que estaba almorzando en un restaurante y nos acercamos".

"Ella nos dice 'de mi vida privada no voy a hablar y de la película tampoco. Lo único que te puedo comentar es sobre mi estadía en Jujuy'", reveló el periodista. G-plus

"Le dijimos 'María Eugenia, ¿te podemos hacer una nota?'. Y ella nos dice 'estoy comiendo, esperarme unos minutos. Termino de comer y hablamos'", relató al detalle el integrante de Somos Jujuy.

Y continuó: "Nosotros nos quedamos ahí. Estuvimos como una hora. Después ella sola se acercó y nos dijo de hacer la nota. Pero me dijo 'no me preguntes de mi vida privada'".

"Ella tenía muy buena onda", subrayó el periodista de Somos Jujuy. G-plus

Revelada la condición de la artista, el periodista contextualizó: "Porque todos están comentando lo de Wanda Nara, Mauro Icardi".

Tras su aclaración personal, agregó: "Entonces, ella nos dice 'de mi vida privada no voy a hablar y de la película tampoco. Lo único que te puedo comentar es sobre mi estadía en Jujuy'. Y accedimos".

"Ella tenía muy buena onda", concluyó el cronista, feliz del mano a mano con China Suárez, a un mes del escándalo con Wanda Nara, por su encuentro íntimo con Mauro Icardi en septiembre pasado.

La primera nota de China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

China Suárez viajó a Jujuy para rodar unas escenas de la película que está haciendo con el español Álvaro Morte y le dio una nota a Somos Jujuy, tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Estoy muy contenta de estar trabajando acá con mi familia y compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá. Me queda un viaje pendiente para conocer todo de vacaciones", dijo la actriz.

Luego, la China contó qué la une al norte argentino: "Mi papá era de Salta así que me crié escuchando folclore, ayer fuimos a una peña parecida a una cerca de mi casa así que fue como volver a la infancia".