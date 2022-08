Una finalista de Los 8 escalones del millón descolocó a Guido Kaczka con una propuesta: "Piedra, papel o tijera"

Antes de que se juegue una nueva final de Los 8 escalones del millón, Susana se mostró muy angustiada por tener que elegir entre dos de los participantes para jugar por el premio mayor. Sin embargo, la señora le hizo una propuesta en vivo a Guido Kaczka y lo descolocó con su pregunta.

"No sé si lo que yo quiero proponer está fuera del reglamento, porque tampoco quiero hacer algo indebido; pero yo quisiera que eligiera ellos, haciendo 'piedra, papel o tijera'", lanzó la concursante, tratando de evitar tener que inclinarse por uno de los jóvenes.

Tras escucharla, el presentador se puso firme: "Me lo vas a tener que decir vos. Podés proponerles a ellos lo que quieras. Pero, finalmente, las chances que tenés es elegir a uno o bajar vos. Solo lo decidís vos. Si vos me decís 'yo bajo y suben ellos dos'. O si me decís uno y se hace la final. Pero solo lo definís vos”.

"Pueden ser cualquiera de las dos maneras. Pero lo que necesita el escalón es el número exacto. Formalmente, me tenés que decir quién juega la final", cerró, previo a la finalista optará porque Bárbara la acompañe en este gran momento.

CONMOVEDOR RELATO DE LA MAMÁ DE UNA PARTICIPANTE DE LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN QUE SE GANÓ UN VIAJE A ORLANDO

En medio de la emoción que vivió Alma, quien participó junto a su mamá, Claudia, en Los 8 escalones del millón por ganarse un viaje a Orlando; madre e hija no pudieron contener las lágrimas y compartieron sus sensaciones en vivo.

“Este va a hacer su regalo para los 15 porque ella este año cumple 15 años y tuvimos un montón de episodios muy feos y no pudimos organizarle nada”, relató Claudia, con lágrimas en los ojos.

“Así que este es su regalo”, agregó la mamá de la adolescente, quien se vio visiblemente invadida por este desenlace. Y Guido Kaczka cerró, ante los aplausos de todos los presentes: “¡Pero qué lindo cumple de 15!”.