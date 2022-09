La final de La Voz Argentina 2022: quiénes son los cuatro finalistas que compiten para ser ganadores

La Voz Argentina 2022 llega a su esperada final y los cuatro participantes que competirán para consagrarse campeones son Elías Pardal, Yhosva Montoya, Iván Papetti y Ángela Navarro.

El domingo a las 22:30 hs por Telefe comienza la primera parte del desenlace del reality de canto que conduce Marley y que tiene como jurados estrellas a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

Esa noche, los finalistas cantarán y el público podrá comenzar a votar a su participante favorito. Pero el resultado del gran ganador se conocerá el lunes a las 22 hs.

ELIAS PARDAL, EL FINALISTA DEL TEAM RICARDO MONTANER

El primer finalista fue Elías Pardal, representante del team de Ricardo Montaner, con el 59,1% de los votos.

Elías tiene 26 años, es de Santa Fe y contó una emotiva historia al llegar a las audiciones a ciegas: quería dar a conocer al público las canciones que su padre compuso antes de su muerte este año.

Entre sus performances más destacadas estuvieron sus interpretaciones de “Tengo”, “Ángel” y “Todo a pulmón”.

Montaner lo definió de forma contundente: “Tiene una manera muy particular de transmitir, pero él no se lo cree y eso está bueno”.

YHOSVA MONTOYA, EL FINALISTA DEL TEAM SOLEDAD PASTORUTTI

Yhosva Montoya, del equipo de Soledad Pastorutti, fue el siguiente finalista elegido por el público, al obtener el 61,3% de los votos.

Tiene 23 años y es oriundo de Gaiman, provincia de Chubut.

La historia de vida de Yhosva también conmovió a los jurados y al público ya que contó en el programa: “Cuando falleció mi mamá, el canto fue lo que me ayudó a salir”.

Entre las canciones con las que el participante brilló en el certamen se encuentran “La Maza”, “Para decir adiós” y “Zamba para olvidar”.

IVÁN PAPETTI, EL FINALISTA DEL TEAM MAU Y RICKY

Iván Papetti, representante del equipo de Mau y Ricky Montaner, resultó el tercer finalista de La Voz Argentina con el 56,3% de los votos.

Tiene 18 años y es de San Antonio de Padua. Estaba a punto de comenzar una carrera universitaria cuando decidió enfocarse a full en La Voz.

Es fanático de Frank Sinatra y Michael Bublé, quien lo sorprendió en una de sus presentaciones. Entre las canciones con las que se destacó están “Love Me Tender” y “The Way You Look Tonight”.

ÁNGELA NAVARRO, FINALISTA DEL TEAM LALI ESPÓSITO

Ángela Navarro, representante del team Lali Espósito, es la única mujer de la gran final de La Voz Argentina 2022 tras vencer a Tomás Sagués con el 64,3 % de los votos.

Tinee 22 años, es de Berazategui y su amor por la música comenzó a los 8 años en un contro comunitario de música popular.

Primero sintió pasión por el baile pero hoy su carrera está focalizada en el canto luego de incluso haber tenido una pequeña parálisis en las cuerdas vocales recientemente.

Entre sus interpretaciones más destacadas están “Cuando nadie me ve”, “Mi reflejo” y “Show Must Go On”.