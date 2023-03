Se filtró un fuerte grito en plena eliminación de Camila Lattanzio en Gran Hermano: "¿Escucharon? Tengo miedo"

Por primera vez en Gran Hermano 2022, en pleno anunció de una eliminación se filtró un fuerte grito de la tribuna, que atemorizó a Camila Lattanzio, recientemente eliminada del programa.

"¡Tomatelá! ¡Tomatelá!", cantó con énfasis la tribuna, luego de que Santiago del Moro comunicó que Camila debía abandonar la casa, tras quedar mano a mano con Romina Uhrig.

A las emociones de la eliminación se le sumó la preocupación por el abucheo de la gente, y Lattanzio reaccionó con miedo.

"Ey, me están gritando. ¿Escucharon? Me están gritando. Ahora me cagan a palos", reaccionó Camila, preocupada. G-plus

LA REACCIÓN DE CAMILA TRAS SER ABUCHEADA POR LA TRIBUNA DE GRAN HERMANO

Camila: -Ey, me están gritando. ¿Escucharon? Me están gritando. Ahora me cagan a palos.

Marcos: -Tranca, tranca. No pasa nada.

Camila: -¡Ay, me estaban gritando! ¡Un miedo! Me van a cagar a palo. Me estaban gritando. Tengo un miedo.

Romina: -No sabés si era para vos o para mí…

Camila: -No, era para mí.