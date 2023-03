Filtraron una foto inédita de Alina Moine y Marcelo Gallardo juntos: la reacción de la periodista

Apareció una foto de Alina Moine y Marcelo Gallardo juntos, y potenciaron los viejos rumores de que la conductora de Sportscenter Night y el exDT de River Plate fueron pareja.

Se trata de la primera imagen juntos de Moine y Gallardo sonrientes, con la modelo recostada sobre el cuerpo del futbolista retirado, quien a su vez parecería abrazarla por sobre la cintura, en una postura que insinuaría que son más que simples amigos como se había descripto.

Ante esta situación, Ciudad se comunicó con Alina Moine para consultarla por la foto con Marcelo Gallardo, pero la periodista optó por el hermetismo y clavó el visto… A diferencia de otras veces.

Al presentar el documento, Luli Fernández explicó en Socios del Espectáculo: "Esta foto tiene pocos meses, fue tomada en un viaje que hicieron juntos".

Quien tomó la postal con un monumental edificio de fondo iluminado en la noche fue "Mariano, el mejor amigo de Marcelo". Y si bien no se sabía a ciencia cierta dónde estaban, en el panel coincidieron que "da Europa".

CÓMO SIGUE LA RELACIÓN DE ALINA MOINE CON MARCELO GALLARDO

La versión de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo había explotado a fines de 2019, a poco de que el Muñeco se convirtiera en padre de Benjamín junto a Geraldine La Rosa, con quien durante casi 30 años de relación había sido padre de Nahuel, Matías y Santino.

Por eso, Adrián Pallares fue contundente: "Están en una calle, en una ciudad del mundo ellos juntos. No están transmitiendo un partido, no es un homenaje en River, no es un evento. Están los dos en una situación absoluta de vacaciones".

Al final, Luli Fernández reveló cómo es el vínculo actual de Alina Moine y Marcelo Gallardo: "Él en este momento está haciendo todo lo posible para reconquistarla".