Filtran un repudiable audio de la exempleada de Wanda Nara criticando a las hijas de Cinthia Fernández

Un repudiable audio de Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, salió a la luz en LAM y generó la bronca instantánea de las panelista de Momento D: la señora critica sin piedad a las hijas de Cinthia Fernández y las compara con las de Wanda y Mauro Icardi.

"El audio es del tiempo que Cinthia iba al programa de Tinelli", contextualizó Ángel de Brito, detallando que el polémico material no es actual y se filtró tras acusar a Nara de falta de pago y numerosas irregularidades.

Más sobre este tema El desconsolado llanto de Carmen, la exempleada de Wanda Nara, al aire: "Estos días fueron muy bravos"

POLÉMICO AUDIO DE CARMEN HABLANDO DE LAS HIJAS DE CINTHIA FERNÁNDEZ

"Ay, ¿viste a la tarada esta? Cinthia Fernández. Lleva a las negras esas al programa de Tinelli. Lo vi por el teléfono. Unas negras feas", dice Carmen en los primeros segundos del audio filtrado a los medios.

"Se cree que son las hijas de la reina. Horribles, esas negritas. Son insoportables. Yo no sé las cuidaría ni que me las regale. Yo no voy a dejar de cuidar a mis Icardi, que son mucho más bonitas", manifestó la exempleada de Wanda Nara, enardeciendo a las "angelitas" y a la propia Cinthia Fernández, que la llevará a la Justicia.

"Son insoportables. Yo no sé las cuidaría ni que me las regale. Yo no voy a dejar de cuidar a mis Icardi, que son mucho más bonitas". G-plus

LA REACCIÓN DE LAS ANGELITAS AL OÍR EL AUDIO DE CARMEN

La primera en reaccionar fue Yanina Latorre, quien desaprobó con espanto las palabras de Carmen sobre las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico: "¡Qué horror!".

Más sobre este tema Virginia Gallardo apuró en vivo al exguardaespaldas de Wanda Nara tras las versiones amorosas: "¿Concretaron?"

Con indisimulable bronca, Nazarena Vélez expresó: "¡Qué asco! Esta señora me genera violencia. Esta es de las que te insultan en Twitter y te basurean a toda la familia".

Yanina asintió, y agregó: "Cómo les va a decir negras porque las otras son rubias. ¿Estamos todos locos? Después llora que tiene ataques de pánico".