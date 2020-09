Filtran los chats que Christian Sancho le envió a la empresa de ropa interior: "Creo que estoy para más"

Christian Sancho se encuentra en medio de una gran polémica luego de que aseguraran que fue desvinculado de una campaña de lencería después de protagonizar la tapa de Caras, donde aseguraba que apostaba por la “diversidad sexual”.

Christian incluso se mostró sorprendido por el posteo que la compañía Lody difundió en sus redes contando que no pertenecía más a la empresa: “Estoy sorprendido. Estaba en plena negociación para lanzar la nueva temporada de ropa interior, y me entero por las redes que me habían desvinculado y “prohibido”, aseguró Christian a Caras.

La empresa comunicó: “Pareciera ser todo esto una movida de prensa para obtener espacio en medios, vinculando una supuesta decisión empresarial a sus dichos sobre la diversidad sexual" G-plus

Sin embargo, la empresa emitió un comunicado a través de su abogado, Alejandro Cipolla, en el que desmiente la postura de Sancho: “Nos sorprendió la actitud que tomó Christian Sancho al manifestar en entrevistas periodísticas que se siente sorprendido y dolido por no poder continuar trabajando con la empresa, cuando él mismo fue quien informó el 31 de agosto su voluntad de no querer continuar con el contrato”, dice el texto.

Y agrega: “Pareciera ser todo esto una movida de prensa para obtener espacio en medios gráficos y televisivos, vinculando una supuesta decisión empresarial a sus dichos sobre la diversidad sexual. Por eso iniciaremos acciones legales, con el objetivo de que se retracte o pague los daños y perjuicios que estaría ocasionando”.

Christian, en el chat: "Lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa" G-plus

Además, Cipolla le envió a Clarín las capturas de la conversación por WhatsApp que tuvo el actor con la gente de Lody el día 31 de agosto, asegurando que no quería continuar trabajando con ellos: “No quiero hacer esperar más tiempo y este fin de semana lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa. Obviamente esto no quita nuestra amistad, ni tampoco hablar algún día y volver a retomar el vínculo laboral que teníamos”.

“Pero, honestamente, creo que estoy para más en este momento y voy a seguir mi intuición y mi camino. Más allá de ya no sentirme cómodo con la propuesta económica, prefiero salir de la mejor manera, tanto con vos cómo con todo el equipo”, afirma Christian en la conversación.

Y asegura: “No quiero hacerte perder tiempo y no voy a mentirte ni a ser deshonesto con vos, esta semana voy a escuchar dos propuestas más que tengo con dos marcas de underwear”, antes de despedirse de forma afectuosa.

¡Mirá los chats de Christian Sancho y la empresa Lody!