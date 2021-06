Filosos comentarios de Cinthia Fernández sobre la performance de Luciana Salazar: "Qué horror"

Siempre atenta a lo que sucede en la TV, Cinthia Fernández se puso a ver La Academia de ShowMatch (eltrece) con el teléfono en la mano y ni dudó en opinar en Twitter del desempeño de los participantes.

En primer lugar, lanzó un comentario que llamó la atención. ¿El motivo? Aclaró que si en los próximos minutos leían algún tweet muy fuerte no sería ella. "Siento que hoy de noche me van a hackear el Twitter... #LaAcademia... Lo que se escriba acá quizás no soy yo y me hackearon, mil disculpas", expresó.

Acto seguido, reapareció mientras Luciana Salazar, con quien se lleva pésimo, bailaba en la pista. Picante, le hizo RT a un comentario de una usuaria que se burlaba del rostro de Luciana: "Leavon Kennedy". Sí, la comparó con la mediática.

Y se despidió con otros dos fuertes mensajes, opinando de la performance de Luli: "¡Qué horror! ¿Le picó una abeja atrás?", escribió.

¿Recibirá respuesta?