No es la primera vez que Florencia Peña (44) se refiere a los mensajes desubicados y hostiles que recibe a través de las redes. Sin embargo, en esta oportunidad, la actriz optó por visibilizar lo que vive a través de una parodia a la que tituló: "No me calmo nada".

En las imágenes que Flor compartió en Instagram, se la ve a ella haciendo el cásico "pasando revista" y analizando las notas, mientras dispara filosos comentarios como si fuera una hater: "Qué raro, está Flor Peña en la tapa. Qué raro, porque es una actriz que está en decadencia. En este país llega cualquiera. ¿Estrella de cabaret? Ja, ja, ja, ja ¿Esta mina cuándo fue estrella, si nunca hizo nada? Lo único que hizo es Moni Argento", se la escucha decir en una de sus publicaciones.

"Por favor, ¡qué cara de mal cog...! Hay mujeres que les gusta garch…. Como si fuera algo. En la vida hay que estar bien contraída, no pasándola bien. ¿Qué pensás? ¡Que la vida es pasarla bien? Pu…", dice en otro fragmento, a pura ironía.

"La verdad es que es una porquería. 'Me caso' dice en la nota. ¿Y sabés qué Florencia Peña? ¿Querés casarte? Y casaaaaaate. ¡Pu…!", continuó en el posteo, que tuvo miles de reproducciones y me gusta de sus fans.

